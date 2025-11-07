Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El vecino de Cáñar, Adolfo Vílchez, en la calle más estrecha de su pueblo granadino. Rafael Vílchez

El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España

Una de calles del municipio alpujarreño de Cáñar es tan estrecha que físicamente es imposible que dos personas se se crucen en ella por la parte más angosta

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:45

En la comarca de La Alpujarra existen pueblos con calles muy estrechas como, por ejemplo, en Soportújar, Capilerilla y Ugíjar. El pueblo de Cáñar también ... posee otra céntrica calle donde no se pueden cruzar dos personas a la misma vez por su punto más angosto porque es muy estrecho. A esta minúscula calle, que parte desde la Plaza Santa Ana, se le conoce como 'El Callejón'. Un vecino de esta calle, Adolfo Vílchez, de 49 años de edad, cuando era pequeño jugaba mucho en esta calle con sus amiguitos al escondite y también a las canicas en la puerta de su casa. Antes era muy común que los niños jugaran en las calles, junto al pilar de la Plaza y en las plazoletas de Cañar, realizando juegos tradicionales como, por ejemplo, al escondite, al pilla pilla, a las canicas... Esta práctica fomentaba la socialización, la imaginación y la actividad física, en contraste con las tendencias actuales donde el entretenimiento es más estático.

