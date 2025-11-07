El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España

En la comarca de La Alpujarra existen pueblos con calles muy estrechas como, por ejemplo, en Soportújar, Capilerilla y Ugíjar. El pueblo de Cáñar también ... posee otra céntrica calle donde no se pueden cruzar dos personas a la misma vez por su punto más angosto porque es muy estrecho. A esta minúscula calle, que parte desde la Plaza Santa Ana, se le conoce como 'El Callejón'. Un vecino de esta calle, Adolfo Vílchez, de 49 años de edad, cuando era pequeño jugaba mucho en esta calle con sus amiguitos al escondite y también a las canicas en la puerta de su casa. Antes era muy común que los niños jugaran en las calles, junto al pilar de la Plaza y en las plazoletas de Cañar, realizando juegos tradicionales como, por ejemplo, al escondite, al pilla pilla, a las canicas... Esta práctica fomentaba la socialización, la imaginación y la actividad física, en contraste con las tendencias actuales donde el entretenimiento es más estático.

La singularidad del pueblo de Cáñar, con su calle tan estrecha y otros encantos dentro y fuera del casco urbano, lo convierte en un destino singular dentro de La Alpujarra. Cáñar es un destino que no necesita presentación. Es uno de los lugares más bonitos y bien cuidados de la comarca. Su arquitectura está adaptada a las condiciones climáticas. Los muros de las casas antiguas y reformadas en la mayoría de los casos son de un grosor importante y su distribución, al igual que algunas de sus calles, parece que no tienen una disposición lógica. Las casas de arquitectura popular alpujarreña, por su orientación, distribución, estructura y materiales utilizados, son viviendas absolutamente 'bioclimáticas', perfectamente adaptadas a las duras condiciones meteorológicas y geográficas de la zona.

La mayoría de las antiguas calles de Cáñar tienen un trazado sinuoso y anárquico, adaptadas al terreno. Merece la pena conocer Cáñar y su término de forma pausada. Una de sus calles más típicas y bonitas se encuentra en la parte baja del pueblo. Una de sus vecinas con 80 años de edad y una salud de hierro se encarga de cuidar más de un centenar de macetas cada día para que su calle luzca primorosamente. Cáñar tiene cerca de 400 habitantes. Su gastronomía es excelente y deliciosa. En uno de sus principales miradores el Ayuntamiento, presidido por el admirable Manuel Álvarez, tiene instalado un telescopio para observar lugares lejanos con mucho más detalle que a simple vista. Cáñar se ha convertido en un lugar muy visitado por personas que adoran los pueblos pequeños y tranquilos, las antiguas tradiciones y los festejos y la naturaleza. Desde Cáñar se pueden contemplar amaneceres y atardeceres muy bonitos.

'Balcón de La Alpujarra'

El pintoresco y maravilloso pueblo de Cáñar, situado a 1.023 metros de altitud, en la ladera sur de Sierra Nevada, es conocido como el 'Balcón de La Alpujarra' por sus vistas panorámicas. Desde este lugar se divisa, entre otras cosas, el Mar Mediterráneo. Cáñar limita con los municipios de Órgiva, Carataunas, Soportújar, Lanjarón... Por su término discurren los ríos Chico y Sucio. La mayor parte de su término municipal lo ocupa el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. Cáñar en otros tiempos tuvo una alquería llamada Fex. Pues bien, en este lugar fue hecho prisionero Farax Aben Farax, uno de los lugartenientes de Aben Humeya, éste, en venganza, destruyó totalmente el pueblo. Por los servicios prestados en esos acontecimientos, el Rey Felipe II concedió al pueblo el título de villa y una pensión. Los moriscos fueron expulsados en 1609. El pueblo fue repoblado luego por colonos cristianos procedentes de Galicia, León, Asturias, las Vascongadas y Castilla. En un lugar cercano estuvo el poblado de Barja, destruido por una inundación en 1816.