«Estaba mal, se me fue la cabeza, cogí la pistola y le disparé sin saber por qué» Ambrosio B.T., acusado de matar a su pareja de un disparo que le atravesó el corazón en Las Gabias, a su llegada este lunes a la Audiencia de Granada. / EFE El acusado de matar a su pareja el año pasado en Las Gabias alega que había bebido mucha cerveza ese día YENALIA HUERTAS Granada Lunes, 24 septiembre 2018, 14:40

El acusado de matar el año pasado en su casa de Las Gabias a su pareja de un disparo que le perforó el corazón, A. B., ha admitido la autoría del crimen este lunes en la Audiencia de Granada, ante el jurado popular que decidirá sobre su culpabilidad. «Estaba mal, se me fue la cabeza y le disparé sin saber por qué«, ha manifestado, tras alegar que bebía mucho y que ese día estaba borracho.

Durante la primera sesión del juicio, el procesado ha explicado que tras el disparo se asustó mucho. Dejó el arma sobre la mesa y se marchó a casa de una hermana para luego entregarse. «Me asusté mucho y me dio una taquicardia muy grande; no sabía por qué había hecho eso«, ha expresado, antes de romper a llorar tras ser preguntado sobre sí estaba arrepentido. »Mucho... la quería mucho«, ha asegurado entre sollozos.

«Cuando bebía no paraba hasta que ya estaba malo«, ha indicado sobre su habitual consumo de alcohol. Sobre este punto, al inicio de la sesión el fiscal ha anunciado que incluía en su escrito el matiz de que »le produjo una alteración leve en su conciencia y voluntad«.

La fiscalía solicita 25 años de cárcel para A. B. como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas, mientras que la defensa, en sus conclusiones provisionales, aprecia un homicidio imprudente y también un delito de tenencia ilícita de armas cortas.

El crimen tuvo lugar en un domicilio de la calle Bolivia de Las Gabias el 13 de junio de 2017. La mujer tenía un hijo con un síndrome que le hace ser dependiente. Su actual cuidador, que es hermano de la víctima, ha comparecido en su nombre y ha dicho que sí reclama la responsabilidad civil que le corresponda por el crimen de su madre. El teléfono contra el maltrato es el 016.