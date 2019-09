El PSOE de Órgiva denuncia que concejales del PP cobran dos sueldos La portavoz socialista del Ayuntamiento, María Ángeles Blanco. / IDEAL La portavoz socialista del Ayuntamiento, María Ángeles Blanco también critica el elevado sueldo del alcalde Raúl Orellana (PP) y del resto de concejales, el máximo que permite la ley IDEAL Granada Viernes, 6 septiembre 2019, 13:28

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Órgiva, María Ángeles Blanco, ha denunciado el acuerdo plenario alcanzado en el día de ayer que permite que concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento del citado municipio tengan compatibilidad para ejercer y cobrar al menos dos sueldos, uno de ellos público por su actividad política municipal y el otro por ejercer su actividad privada.

Una circunstancia «éticamente bochornosa», según Blanco, que además considera «inadmisible» por el hecho de que seis de los siete concejales del equipo de gobierno formado por PP-UCIN y Ganemos pretendan con esta medida dedicarse al Ayuntamiento y a otras actividades privadas, especialmente cuando alguno de ellos tiene la dedicación exclusiva.

«Un extremo que el alcalde del PP debe aclarar inmediatamente a la ciudadanía que no comparte y no entiende esta duplicidad de sueldos», como demuestra la plataforma ciudadana creada y la concentración que ayer se produjo en el municipio en contra de esta decisión, ha dicho la socialista que ha defendido que el dinero público «debe usarse con criterios razonables y no para quien pretende recibir otro sueldo ajeno al municipal».

Además, se une al hecho de los «desorbitados y astronómicos» sueldos que perciben los miembros de la corporación municipal, puesto que el alcalde Raúl Orellana (PP) y el resto de concejales se asignaron el pasado mes de julio el sueldo máximo que permite la Ley de Bases de Régimen Local, con asignaciones que van desde los 47. 759,30 euros (alcalde y teniente de alcalde) a los 23. 879,65 euros que reciben los cinco restantes concejales con dedicaciones parciales.

En total, el montante de los salarios de esta corporación municipal asciende a 214.916,85 euros anuales frente a los 26.200 euros que percibía el anterior equipo de gobierno socialista.

«Un 820% de incremento de golpe respecto al anterior mandato que, entre otras cuestiones hace que el alcalde de Órgiva, un municipio que no llega a los 6.000 habitantes, sea uno de los mejores remunerados de la provincia de Granada», ha indicado María Ángeles Blanco, que también ha lamentado que se haya pasado de «una a siete liberaciones con el PP».

Así, ha defendido que los responsables públicos deben velar por el dinero público de las administraciones y mantener una actitud de austeridad y ejemplaridad. «Es evidente que este montante económico debería destinarse a aliviar la situación económica que atraviesan muchos vecinos de la localidad», ha asegurado.

«El PP demuestra una vez más su falta de sensibilidad social y el poco interés que le tienen al municipio» y ha insistido en que Órgiva «no necesita ni siete liberaciones ni representantes que hagan de la política una forma de vida para enriquecerse», ha concluido Blanco que ha censurado que el pacto político para «desalojar al PSOE de la Alcaldía lo esté pagando la ciudadanía».

Plataforma Ética Política de Órgiva

En paralelo, la Plataforma Ética Política de Órgiva, en la Alpujarra de Granada, ha hecho público un manifiesto en que ha criticado que los costes salariales del nuevo equipo de gobierno, de PP, independientes y Ganemos, cueste a las arcas municipales casi un 90 por ciento más.