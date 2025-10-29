El Ayuntamiento de Las Gabias impulsa un nuevo modelo de limpieza y mantenimiento urbano

El Ayuntamiento de Las Gabias ha anunciado este miércoles una reorganización profunda del área de Limpieza Viaria y Jardines con el objetivo de reforzar la ... gestión, optimizar los recursos y mejorar de manera visible la calidad del servicio en todos los barrios del municipio. La medida se produce tras el cese del concejal que hasta la fecha ostentaba las competencias del área.

La alcaldesa, Meri Sádaba, ha explicado que la decisión responde a una cuestión «de responsabilidad institucional y compromiso con la ciudad», y ha subrayado que «en Las Gabias no hay espacio para la deslealtad ni para actuaciones que antepongan los intereses personales al trabajo en equipo y al servicio público».

«El proyecto de ciudad que estamos construyendo se basa en la cooperación, la entrega y el servicio y lealtad a todos los ciudadanos de Las Gabias. Cuando alguien se desvía de esos valores, el deber de este gobierno es actuar. Lo hacemos con serenidad, pero también con firmeza y total transparencia», ha afirmado la regidora.

A partir de este momento, tal y como ha detallado Sádaba, las competencias de Limpieza Viaria y Jardines serán asumidas por la tercer teniente de Alcaldesa y concejala de Urbanismo, Mantenimiento y Desarrollo Sostenible, Paloma López, «quien coordinará un plan integral de refuerzo para garantizar la eficacia y sostenibilidad de un servicio para el que habíamos detectado deficiencias».

La nueva responsable del área, Paloma López, ha explicado que el nuevo plan municipal, elaborado por el área técnica en coordinación con Alcaldía, se articula en tres fases: impacto inmediato, extensión a medio plazo y estabilización estructural del servicio.

En el corto plazo, el Ayuntamiento pondrá en marcha una batería de medidas de impacto rápido, entre las que destacan, según ha detallado López, la optimización de rutas, horarios y frecuencias de limpieza; la continuación hasta final de año del plan de choque de verano, garantizando la recogida de basuras los siete días de la semana; o el reinicio del programa de voluntariado 'Basuraleza', una iniciativa de limpieza y sensibilización ambiental que se realizará mensualmente en colaboración con estudiantes del municipio.

Además, López ha anunciado el refuerzo del baldeo a presión de calles, que pasará de tres a seis días por semana; la creación de una ECOBRIGADA, compuesta por doce nuevos operarios destinados a reforzar la limpieza y vigilancia de los puntos conflictivos de vertidos; y de una línea telefónica específica destinada a atender y tramitar las incidencias más urgentes, y que estará disponible de lunes a viernes de 9.00 horas a 12.00 horas. «Esto garantizará una respuesta inmediata», según ha relatado.

Estas medidas de impacto se unen a la activación del nuevo contrato de jardines, que entrará en vigor en noviembre, mejorando la cobertura de mantenimiento, riego y conservación vegetal en 248.000€, el doble de la inversión realizada por gobiernos anteriores.

También se actuará con especial control en los puntos críticos de vertidos en coordinación con Policía Local y Guardia Civil, sancionando a aquellas personas que incumplan la norma, tal y como se viene haciendo.

«Queremos que los vecinos perciban el cambio de manera real y visible desde los primeros días, siguiendo una estrategia planificada que busca estabilizar el servicio, dignificar la labor de los operarios y fomentar la corresponsabilidad ciudadana», ha explicado la edil.

Concienciación cívica y gestión sostenible

En una segunda fase, el Ayuntamiento lanzará una serie de campañas de concienciación cívica destinadas a reforzar el comportamiento responsable en el uso del espacio público. «Estamos trabajando en planes a pie de calle que ayuden a concienciarnos de forma directa y pedagógica en asuntos como la recogida de excrementos, el reciclaje o la recogida responsable de enseres y residuos voluminosos», ha explicado la nueva concejala de Limpieza.

Asimismo, se iniciará la implantación del contenedor marrón para residuos orgánicos, alineando la gestión de residuos municipales con las directrices europeas de economía circular.

En el horizonte a medio y largo plazo, el Ayuntamiento trabaja ya en la puesta en marcha del contrato de recogida de residuos, «el primero de la historia de esta ciudad, que gracias a este equipo de gobierno empieza a estar ordenada jurídica y legalmente, y que permitirá modernizar la flota y ampliar los servicios a las zonas de expansión urbana», ha detallado López.

Paralelamente, se prevé una revisión de la tasa de basura con el objetivo de reducir la carga fiscal a las familias una vez estabilizado el servicio, y la reapertura de espacios naturales.