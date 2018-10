Aurora Suárez, alcaldesa de Jun es la nueva sonrisa del pueblo La alcaldesa de Jun, Aurora Suárez, en su despacho en el ayuntamiento. / RAMÓN L. PÉREZ La primera regidora de la localidad tiene por delante ocho meses al frente del consistorio antes de presentarse alos comicios previstos para mayo de 2019 ROSA SOTO Granada Sábado, 6 octubre 2018, 00:55

Empática y asertiva, estas son las principales virtudes de la nueva y primera alcaldesa de Jun, Aurora Suárez, que destacan personas próximas a su entorno. Tras una larga carrera al frente de la concejalía de Educación y Cultura, Aurora asume su nuevo cargo con ilusión y ganas de ayudar «en la medida de lo posible» a todos los vecinos de la localidad, cuya confianza se ganó trabajando día tras día en los últimos 15 años. Desde que en mayo de 2003 iniciara su andadura en el mundo de la política, la alcaldesa siempre ha mostrado su lado más amable a todos los que la rodean.

Quienes la conocen más a fondo aseguran que Aurora se caracteriza por llevar una sonrisa permanente en el rostro que contagia a los demás. Su cercanía y sus buenas palabras son las que la han ayudado, sin quererlo, a crearse un buen círculo de seguidores, a pesar de que sus allegados insisten en que no le gusta nada la publicidad y prefiere pasar desapercibida allá donde va, lo que no le impide implicarse al 100% en todos los proyectos que surgen o que ella misma impulsa pensando siempre en el bien general de los vecinos del municipio.

Su nombramiento como alcaldesa trunca, en parte, su intento de ser todo lo discreta posible, y la ha puesto en primera línea de batalla tras la renuncia de su antecesor, José Antonio Rodríguez, quien forma ya parte del gabinete de la Presidencia del Gobierno de la Moncloa, donde trabaja en la unidad de Análisis. Conocido con el apodo de 'niño Jun', deja atrás 13 años como alcalde y otros 14 como concejal y primer teniente de alcalde, en total 27 años dedicados en exclusiva a su pueblo, cuya imagen hizo internacional gracias a su presencia permanente en Twitter y de la que se hicieron eco medios de comunicación del calibre del The New York Times y el Sydney Morning Herald.

Los vecinos admiran a la nueva alcaldesa por su labor como concejala de Educación y Cultura

Aurora recibe ahora esta herencia tecnológica que tratará de impulsar todavía más si cabe, aunque la rutina de tuitear parece que ya forma parte del ADN de los juneros, que consideran esta red social como una herramienta útil, no sólo para dar a conocer su localidad, sino también para informarse de los que pasa en ella, en las ciudades de los alrededores o en la Conchinchina. Por eso, sus más allegados aseguran que Aurora es la persona idónea para impulsar la buena reputación del pueblo en las redes, pero también cara a cara con su buen hacer.

Otro aspecto de su forma de ser que remarcan y en el que coinciden algunos de sus compañeros de trabajo es que la socialista es muy cercana y transparente y en el momento de corregir cualquier aspecto siempre encuentra las palabras precisas para hacerlo de una forma enriquecedora y constructiva. No cumple para nada con el perfil de jefa gruñona, sino que es una líder de pies a cabeza que se ha sabido ganar la admiración del pueblo, aseguran.

Aurora estará al frente del Ayuntamiento hasta las próximas elecciones municipales de 2019

No obstante, la etapa que inicia ahora está llena de obstáculos que tendrá que sortear. El principal reto al que se enfrenta la nueva alcaldesa es reducir la tasa de desempleo, que al cierre del mes de agosto era del 18,45 %. Así, unas 319 personas de una población total de 3.681 no tenían trabajo, según la última actualización de los datos del Instituto Nacional de Estadística. El objetivo no es fácil al tratarse de un pueblo pequeño y sin industria, pero todo es ponerse manos a la obra. A la lista se suma la necesidad de cubrir las carencias de la carretera peatonal que une la urbanización Aben Humeya con Jun. Aún así, la lista de las cosas pendientes no es muy larga, ya que la herencia que deja su predecesor es más bien positiva, según comentan sus más allegados.

Sin embargo, en la agenda de cosas por hacer hay otros puntos todavía más urgentes, por ejemplo, atender la petición de una vecina de 76 años que, tras sufrir un ictus, solicita modificar su vivienda para adecuarla a sus necesidades, como habilitar el garaje y remodelarlos pisos superiores. Desde que esta señora se acercó al Ayuntamiento, se convirtió en un tema prioritario para la alcaldesa, que inmediatamente llamó al arquitecto para buscar una solución a esta situación. Otro caso que la regidora gestionó estos días con agilidad y soltura fue la entrega de unas botas de seguridad para un chico que formaba parte del equipo de mantenimiento prácticamente el mismo día que las solicitó, ya que las que tenía estaban muy deterioradas y no cumplían con los parámetros de protección exigidos. Estos pequeños gestos son con los que se ha ganado a sus vecinos desde hace 15 años como política, pero desde toda la vida como persona.

De momento, Aurora se hará cargo de estos y otros temas durante un periodo de ocho meses, hasta que en mayo de 2019 se presente a las próximas elecciones municipales para revalidar su mandato por otros cuatro años. Durante su toma de posesión hace medio mes, la socialista aseguró que afronta el cargo «con responsabilidad y mucho compromiso» y reconoció que tiene la intención de presentarse en los próximos comicios. De esta manera, podrá acometer todos los proyectos que tiene en mente.

Los vecinos siguen con expectación esta nueva etapa, sobre todo las vecinas, que se muestran muy contentas e ilusionadas por tener a una primera mujer alcaldesa en la historia del pueblo, a la que además consideran muy cercana y de confianza para afrontar cualquier problema que les pase. Además, resaltan que son muchos años de vida pública y su experiencia como concejala de Educación y Cultura le han servido para ganarse su confianza. Son muchos años y prefieren a alguien conocido que a alguien nuevo que no conozca los entresijos y las peculiaridades de Jun.

Además, recuerdan un tanto divertidos alguna que otra anécdota que la nueva alcaldesa protagonizó hace ya algún tiempo. Aurora asistió a un ensayo de una obra de teatro con marionetas. Los titiriteros dieron lo mejor de sí mismos, pero al acabar la prueba y a pesar de los aplausos de la entonces concejala de Educación y Cultura, se acercó para recordarles algo muy importante en la función: además de leer los papeles, debían mover las marionetas o al menos los brazos, que permanecieron inmóviles durante la representación. Sin embargo, no faltaron los ánimos y las recomendaciones con una de sus cálidas sonrisas. Dicen que en ella es habitual la crítica constructiva, siempre muy respetuosa y con un trato impecable.

De ahora en adelante serán más las personas que seguirán bien de cerca todos y cada uno de los pasos que dé Aurora al frente del Ayuntamiento de Jun y de sus más que conocidas redes sociales, en las que dará a conocer cada una de las últimas noticias que sucedan. La primera alcaldesa de la localidad seguirá atendiendo con una sonrisa a los vecinos que se acerquen al consistorio o para saludar a los que se crucen con ella en la calle. Cambia el cargo, pero no cambia para nada la persona.