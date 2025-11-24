Mueren dos personas tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro

Un grave accidente en la carretera A-308 a la altura de Darro se ha cobrado la vida de dos personas este lunes, según ha ... informado el servicio de emergencias 112 y ha confirmado la delegación de Emergencias de la Diputación de Granada. El siniestro se ha producido en el kilómetro 30 en sentido Iznalloz a las 12.35 horas de este lunes.

De inmediato se han desplazado al lugar efectivos sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de la Diputación de Granada desde Guadix, al ser requeridos tras confirmarse que había dos personas atrapadas tras el impacto. Además, se había solicitado el desplazamiento hasta Darro de un helicóptero medicalizado del 061, pero finalmente se ha desactivado.

Los testigos que han dado aviso al 112 apuntaban que las dos personas que estaban atrapadas eran los ocupantes del vehículo siniestrado y que no reaccionaban. Los testigos también han señalado que había un tercer vehículo, otro turismo, involucrado en el accidente, extremo que ha podido ser confirmado por este periódico. En este caso se ha visto menos afectado y solo presentaba algunos daños en un la parte lateral delantera..

Desde la delegación de Emergencias de la Diputación de Granada han confirmado a este periódico que los dos fallecidos son un hombre y una mujer de entre 70 y 75 años.

No es la primera vez que esta vía, que une los municipios de Iznalloz y Darro, registra accidentes con víctimas mortales o con heridos de gravedad en los últimos años.