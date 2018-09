Atraco a las tres y media en Juncaril Imagen de dos de los tres atracadores, durante el robo efectuado en el salón de juegos en calle Baza del Polígono de Juncaril. / IDEAL Tres encapuchados asaltan un salón de juegos en este polígono industrial | El botín fue escaso y lo consiguieron tras amenazar con pistolas y cuchillos a dos empleados del local JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Martes, 4 septiembre 2018, 01:04

Tres encapuchados asaltaron ayer a las 15.30 horas un salón de juegos ubicado en el calle Baza del polígono industrial de Juncaril. Los tres individuos llegaron a este establecimiento en un par de motos -no se descarta que hubieran sido robadas anteriormente- y entraron al local armados con una pistola y un cuchillo. El robo duró menos de dos minutos. Primero encañonaron a un empleado, quien estaba fuera de la barra, y después hicieron lo propio con una trabajadora a quien obligaron a ponerse de rodillas mientras uno de ellos buscaba la caja registradora donde se encontraba en dinero.

Pese a llevar guantes e ir cubiertos con pasamontañas y casco, dejaron pistas que la Guardia Civil investiga ahora para tratar de esclarecer lo sucedido y saber quiénes están detrás de este nuevo atraco. De los tres individuos participantes en el robo con violencia, dos de ellos fueron quienes entraron al local y amenazaron con la pistola y el cuchillo a los dos empleados, mientras el tercero se quedó en la puerta para avisar en caso de que entrara alguien al local durante el atraco.

El robo se registró a plena luz del día aunque en el entorno de este establecimiento, ubicado junto a una gasolinera y en la salida de Albolote hacia la autovía A-44, no se enteró nadie, según lo confirmaron a este periódico trabajadores que desarrollan su labor profesional en los aledaños del salón de juegos asaltado ayer.

Dentro del establecimiento no había ningún cliente cuando los dos atracadores irrumpieron en el local y tampoco hubo heridos durante el asalto violento. Sobre la cuantía del botín, las fuentes consultadas no concretaron la cantidad de dinero pero sí puntualizaron que no se trataba de una cantidad considerable.

El salón de juegos reabrió sus puertas después de lo sucedido y de que la Guardia Civil efectuara sus labores de recogida de pruebas. Los tres ladrones huyeron en las dos motocicletas que tenían aparcadas a pocos metros del salón de juegos.

'Atraco a las tres' es una película de José María Forqué de 1962 donde los empleados de un banco preparan con mucha minuciosidad un golpe al banco donde trabajaban. El golpe de ayer a las tres y media es más fruto de la improvisación.