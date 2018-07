«Nos han atracado a plena luz del día y es ya la tercera vez en este año» Gasolinera atracada ayer por la mañana en el Polígono de Juncaril. / PEPE MARÍN Dos atracadores asaltan la gasolinera Juncadiésel y agreden a una empleada con la culata de una pistola JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Domingo, 22 julio 2018, 02:05

La gasolinera Juncadiésel estaba ayer llena de coches para repostar cuando dos individuos con el rostro tapado con una braga irrumpieron sobre las 10.40 horas en un turismo modelo Golf Gti de color blanco armados con pistolas. Uno de ellos se fue hacia una empleada para robarle el bolso con monedas que llevaba en la cintura, mientras el otro se dirigió hacia otras dos trabajadoras para efectuar la misma acción.

«Estaban muy nerviosos y nos pidieron el dinero», comentó ayer a este periódico una de las tres asalariadas de este surtidor asaltada por estos atracadores. Una de las dependientas fue agredida brutalmente con la culata de una pistola por uno de los ladrones, no por resistirse, sino porque cuando fue a quitarle la cartera con monedas y no podía soltar la correa que sostiene este bolso a la cintura. «Mi compañera no se resistió, estaba con las manos en alto y este atracador debió de entender otra cosa», apunta la empleada del surtidor consultada por este periódico.

Los dos atracadores se llevaron los tres bolsos con monedas y billetes de las trabajadoras, dejaron malherida a una de ellas y huyeron con el vehículo en dirección hacia Maracena. El coche utilizado figura como sustraído un día anterior a este atraco, presuntamente, fue robado a punta de cuchillo en la localidad de Maracena.

La trabajadora malherida fue trasladada a un hospital de la capital granadina donde quedó ingresada en Observación. Presentaba hematomas en la cara originados por los golpes recibidos con la culata de la pistola utilizada por los atracadores.

Lo peor de este atraco es que los asaltantes no se cortaron en actuar a plena luz del día y con la estación de servicio repleta de clientes que acudían a repostar gasolina a sus coches. La descripción facilitada de los asaltantes es de dos jóvenes que llevaban la cara tapada con una braga y eran españoles. Durante el asalto dejaron alguna prueba que puede resultar fundamental para identificarlos, además de lo que puedan aportar las cámaras de seguridad instaladas en esta estación de servicio.

IDEAL publicó una noticia el pasado mes de marzo donde se informó de un atraco efectuado por dos individuos en esta misma gasolinera, ubicada en el Polígono de Juncaril. Dos individuos irrumpieron en el surtidor sobre las 22.30 horas en aquella ocasión con un turismo de color gris y aprovecharon un momento en el que la empleada había entrado a una de las oficinas de esta estación de servicio para dejar parte del dinero que llevaba en el monedero usado para cobrar a los clientes. Uno de los asaltantes le puso un cuchillo en el cuello y posteriormente arrancaron la caja registradora para llevársela en el mismo turismo en el que habían llegado. Estos dos asaltantes fueron arrestados y actualmente se encuentran en prisión.

«Hoy (por ayer) nos han atracado a plena luz del día y es ya la tercera vez en este año. Tenemos un circuito de cámaras de seguridad y hemos tenido que contratar un vigilante por las noches. Sacar adelante una empresa como esta que da trabajo a 16 personas no es nada fácil, por eso no es justo que esta gente cuando es detenida, poco después quede en libertad otra vez», comentó ayer Antonio Moreno, propietario de esta estación de servicio de Juncaril.

La Guardia Civil ha iniciado una investigación para dar con el paradero de estos atracadores, que más temprano que tarde 'caerán'.