Arranca la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Granada tras 20 años EFE Formento también actualiza el Plan de la Costa Tropical, por lo que se atenderán las necesidades de 50 municipios R. I. Granada Viernes, 24 mayo 2019, 20:15

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio trabaja ya en la revisión, actualización y mejora del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG) que se aprobó hace 20 años. Así lo ha explicado la consejera del ramo, Marifrán Carazo, en la entrega de los premios del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada 2018, acto en el que apuntó que también se revisa ya el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada, un plan aprobado en 2011 y que merma el desarrollo de la comarca.

Carazo indicó que el POTAUG intenta dar respuesta a las necesidades de 33 municipios, mientras que el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada afecta a 17, por lo que «actualizaremos la ordenación de 50 municipios granadinos, algo fundamental para el desarrollo económico y social de toda la provincia porque se trata de comarcas estratégicas en el desarrollo económico de Granada». Revisión que se hará, destacó, en colaboración con los ayuntamientos.

La consejera ha recordado que el Parlamento andaluz aprobó hace un año una proposición no de ley que instaba al Consejo de Gobierno a revisar el POTAUG, aprobado en 1999, por lo que urge su actualización. «Y es necesaria no ya por las numerosas normativas que se han publicado desde su aprobación, sino porque en todos estos años se han ejecutado nuevas infraestructuras que no estaban previstas en ese documento, entre ellas el AVE que todos esperamos se ponga en servicio muy pronto, nuevos equipamientos, nuevas industrias y hasta nuevas urbanizaciones», lamentó.

En concreto, el POTAUG no recoge la segunda ronda de circunvalación, centros comerciales como el Nevada, el de la Zubia y el de Pulianas, ni polígonos industriales como el de Escúzar y el de Alhendín. «Este Gobierno sabe de esas necesidades y va a activar la actualización de ese documento, clave para el futuro de Granada y su área metropolitana», remarcó Marifrán Carazo.