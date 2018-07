33 años al frente de la secretaría del Ayuntamiento El secretario del Consistorio de Alpujarra de la Sierra, José Vicente Oliver Fernández, ejerce su cargo en el mismo lugar desde 1985 RAFAEL VÍLCHEZ MECINA BOMBARÓN Miércoles, 18 julio 2018, 18:20

Es una de las personas de España que más años lleva desempeñando el cargo de secretario en un mismo ayuntamiento. José Vicente Oliver Fernández se ha convertido en el secretario de ayuntamiento que más tiempo lleva en un mismo municipio, ubicado en la comarca de la Alpujarra y llamado Alpujarra de la Sierra. En 1985 José Vicente tuvo la plaza de secretario del Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra, compuesto por las localidades de Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y la aldea de Montenegro.

También, durante un tiempo, Oliver ha llevado acumulados los municipios alpujarreños de Murtas y Válor. Desde hace años es también el secretario del Ayuntamiento del municipio alpujarreño de Juviles. Y por si fuera poco, es interventor de la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina, presidida en los últimos años por el alcalde de Alpujarra de la Sierra, José Antonio Gómez.

José Vicente Oliver, hijo de don Juan el maestro de escuela, nació en Zújar en 1955. Oliver cursó sus estudios en Atarfe y Granada capital, en el Padre Suárez. Realizó el servicio militar en Madrid. En 1979 terminó la carrera de Derecho. En 1999 la Cora Alpujarreña, presidida por José Antonio Jiménez Tovar (ya fallecido) y compuesta por más de 3.000 socios, lo nombró 'Alpujarreño del Año' en un solemne acto celebrado en uno de los salones del Hotel Velázquez de Madrid. Oliver ha recibido otros premios y homenajes.

José Vicente recuerda cuando se enteró en 1985 de que el puesto de secretario en Alpujarra de la Sierra estaba vacante. «Entonces opté por ocuparlo sin conocer el municipio ni la comarca de la Alpujarra. Eso no me importaba mucho. A mí lo que me ilusionaba era empezar a trabajar donde fuese y aquí vine y aquí sigo trabajando en la Casa Consistorial situada en Mecina Bombarón», manifestó.

«Recuerdo que ganaba al mes 70.000 pesetas de las de antes, y me hospedaba en la fonda del amigo Benigno (ya fallecido). En 1986 contraje matrimonio en Granada capital con Ana Martínez Delgado, y fruto de nuestra unión nació en 1988 nuestra querida hija Ana. Nuestro primer lugar de residencia estuvo ubicado en la calle San Antonio, cerca del Ayuntamiento. La gente desde el principio, como es muy buena y hospitalaria, se portó y sigue portándose muy bien con nosotros. Desde que yo soy secretario en este municipio alpujarreño han sido alcaldes Antonio Vargas, Rafael Fernández y Manuel Martín. Desde hace años el alcalde es José Antonio Gómez», indica.

José Vicente Oliver, discípulo e íntimo amigo del secretario Fresneda (ya fallecido), ha ayudado y sigue ayudando a mucha gente a resolver problemas de todo tipo. Este secretario recuerda cuando comenzó a trabajar en la antigua Casa Consistorial de Mecina Bombarón que se encontraba en otro lugar. «Aquel edificio era muy penoso y pobre. Carecía de servicios y calefacción. Tenía una caja de caudales, que todavía conservamos, que se abría con las tres llaves de los tres claveros que eran el alcalde, el secretario y el tesorero. Ahora los ayuntamientos no se parecen en nada a los de antes. Antes, mi amigo Fernando 'El Alguacil' (ya fallecido) tocaba la corneta antes de leer en voz alta por las calles los bandos del alcalde», recuerda.

Oliver Fernández recuerda también cuando el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra adquirió la primera fotocopiadora. «La colocamos en una habitación y enseguida pasó una cosa muy curiosa. Resulta que vino una mujer con su niña porque tenía que hacer una fotocopia. Esta mujer trajo a su hija muy arregladita. Entonces, cuando ella vio la máquina le preguntó al auxiliar por donde había que meter a su hija para hacerle la foto para la tarjeta de identidad. Y cuando el auxiliar le explicó lo que hacía aquella extraña máquina todos nos partimos de risa», termina diciendo.