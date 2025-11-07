Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada Archivo IDEAL

Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada

Estos tres últimos robos tuvieron lugar durante la pasada semana en distintos establecimientos de Loja

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

Ahora está acusado de tres delitos de robo con fuerza y un delito de hurto en grado de tentativa perpetrados en Loja. Tiene 37 años ... y se ha visto implicado en más de 80 ocasiones en otros hechos de similares características. De hecho, es un conocido de la Guardia Civil de Granada. No es para menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  2. 2 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  3. 3 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  4. 4

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  5. 5

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  6. 6

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  7. 7 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  8. 8 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  9. 9 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar
  10. 10

    Los 43 investigados por los exámenes amañados: oficiales, policías locales opositores y familiares directos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada

Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada