Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada

Ahora está acusado de tres delitos de robo con fuerza y un delito de hurto en grado de tentativa perpetrados en Loja. Tiene 37 años ... y se ha visto implicado en más de 80 ocasiones en otros hechos de similares características. De hecho, es un conocido de la Guardia Civil de Granada. No es para menos.

Estos tres últimos robos tuvieron lugar durante la pasada semana en distintos establecimientos de la localidad lojeña. El autor, de madrugada, forzaba las puertas de entrada de los locales para acceder al interior. Una vez dentro sustraía el dinero en efectivo que podía localizar, principalmente el que los propietarios dejaban en la caja registradora como cambio para el día siguiente o en los botes de propinas, y huía del lugar.

Además, esa misma semana también accedió a otro establecimiento ubicado en la localidad de Loja, si bien, en esta ocasión no sustrajo nada del interior.

La Guardia Civil, tras tener conocimiento de los robos, inició una investigación para tratar de dar con la identidad del autor. Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Loja llevaron a cabo una serie de indagaciones y procedieron al análisis de las imágenes de distintas cámaras de seguridad de la zona donde se habían producido estos hechos delictivos, hasta que finalmente todo les condujo al investigado.

Los agentes de la Guardia Civil del área de investigación de Loja pusieron a disposición judicial a esta persona por tres delitos de robo con fuerza y un delito de hurto en grado de tentativa.