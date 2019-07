Los análisis señalan a la fuente no potable de Darro como origen del brote de gastroenteritis La fuente de agua no potable ha sido cortada para evitar más casos de contagio por los microorganismos que presenta. / TORCUATO FANDILA La Consejería eleva a 90 los casos de personas afectadas en el municipio y asegura que se han encontrado gérmenes en el agua no tratada SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Jueves, 25 julio 2019, 00:44

Los tenderos y farmacéuticos del municipio granadino de Darro están haciendo su agosto. Pero a final de julio. Y el causante es un brote de gastroenteritis aguda que está poniendo en jaque la salud intestinal de un gran número de vecinos de la localidad. «No paramos de vender agua y Aquarius. Lo único bueno de que hayan tantos enfermos es que estamso vendiendo mucho», explica Manolo, dependiente de una de las tiendas de alimentación del pueblo. «Por aquí ha pasado ya medio pueblo. Son pocos los que se han librado», secunda Reynaldo, farmacéutico.

«¿Cómo seguís en tu casa? ¿Habéis caído alguno más malo?», le preguntaba ayer preocupada una vecina a su amigo mientras paseaba junto al consultorio del municipio. La respuesta fue tajante: «Hemos caído todos. De hecho, voy directo al médico a ver qué me dice». Y es que se cuentan por decenas los afectados por este brote en el municipio. La Consejería de Salud asegura que son en torno a 90 los casos de gastroenteritis aguda que se han registrado desde que el pasado 17 de julio se detectó el brote. De estas personas, solo cuatro han requerido hospitalización, y todos ellos fueron dados de alta al día siguiente de ingresar, según explica Salud.

T. F.

Pero para los vecinos, esta cifra «se queda corta» y elevan a «unos cientos» la cifra de sus vecinos que están sufriendo este malestar. No hay consenso en el número de afectados, pero sí en el posible origen de este problemas: se debe al consumo de agua no tratada de la fuente de los veinticuatro caños del municipio, donde un cartel especifica que se trata de agua no potable. «Pero siempre hemos bebido de aquí y nunca ha pasado nada», explican Isabel y Carmen, dos vecinas que aseguran que «nosotras hemos bebido y no nos ha pasado nada. Toquemos madera para que no nos contagiemos, porque está casi todo el mundo malo».

Tras conocer la situación que se estaba viviendo en el municipio, Salud llevó a cabo distintos controles y análisis hasta confirmar el origen hídrico del brote de gastroenteritis aguda. Tras esto, se procedió a cerrar la fuente en la que se habían localizado los gérmenes causantes, situada a escasos metros del Ayuntamiento y de la que tradicionalmente han bebido todos los vecinos.

«Estamos comprando botellas de agua porque no nos fiamos», dice María, una de las vecinas de Darro que ha tenido a dos de sus hijos enfermos «con mucha fiebre y unos dolores grandísimos de barriga». Un extremo que coincide con lo que cuentan Manolo y Alicia, trabajadores de una de las tiendas de alimentación del pueblo, que explican que «la gente no deja de venir a comprar agua. Es un no parar». Para evitar que cunda el pánico sobre la posibilidad de que el agua corriente que llega a los hogares sea perjudicial, el alcalde de la localidad, Manuel Blas, indica: «Este agua está en perfecto estado y así lo demuestran los análisis realizados por Salud. El agua no potable de la fuente parece que tiene microorganismos, no sabemos si es por los caños, pero el agua potable, la que llega a las casas, está perfectamente. Así que la gente debe estar tranquila, que puede beber».

Desde Salud, por su parte, explican que, tras realizar «exhaustivos análisis», se ha podido comprobar que la red pública de abastecimiento de agua está en perfecto estado y se puede consumir con total tranquilidad por parte de la población, pues no hay riesgo alguno para la salud. Lo mismo indican desde la empresa de aguas del municipio, quienes aseguran que continuamente se realizan catas y análisis para ver que la calidad del agua es la correcta. Por ello, indican que el problema está en la fuente en cuestión, que es no potable y «la gente sigue bebiendo de allí».

Uno de cada casa

«Tengo a mi hija encamada con mucha fiebre y yo estoy todo el día con el suero en la mano. Y llevo varios días así. Nunca antes hemos pasado por algo de este estilo, pero espero que se vaya pronto, porque es insoportable», comenta una vecina sentada en la fuente que se señala como la causa de este brote. Una fuente que, igual que el resto de las de la localidad, se encontraba durante toda la jornada de ayer cerrada y sin agua y que permanecerá así hasta que se aclare esta situación. «En la vida he visto esta fuente cerrada. La primera vez ha sido esta, pero es que desde hace unos días olía muy fuerte, creo que era por los caños. Tiene pinta de que era por la suciedad que arrastraba el caño y que ha llegado al agua», relata Antonio mientras comenta con el resto de sus amigos los casos que se han vivido en el pueblo sentados a la sombra en uno de los bancos situados junto al centro de salud. «Su hijo está malo, un vecino también. En cada casa mínimo hay uno que está mal», añaden entre todos.

Carteles disuasorios

«Aguas no controladas sanitariamente y, por tanto, no aptas para el consumo». Diversos carteles con este mensaje rodeaban la fuente afectada para dejar claro que el agua que por allí discurría antes de que fuera cortada no era potable y podía ser perjudicial para los usuarios que la consumieran. «Mi marido trajo agua de la fuente y se puso malo y yo bebí un poco y también, pero tampoco es para tanto. La gente es muy exagerada», explica Josefa. A pesar de las diferencias en las vivencias de cada darreño, una misma versión comparten todos ellos: el papel higiénico y el suero se ha convertido en un elemento indispensable en cada una de sus casas.