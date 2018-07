La Alpujarra denuncia la usurpación de su marca para comercializar jamones realizados fuera RAFAEL VÍLCHEZ En la actualidad el porcentaje más importante de jamón que se comercializa en España bajo la marca Alpujarra no se elabora en esta comarca RAFAEL VÍLCHEZ Trevélez Jueves, 26 julio 2018, 19:10

El Colectivo de Productores de Jamón amparado por la marca de garantía Jamón de la Alpujarra, denuncia que «en varios establecimientos existen a la venta jamones en pata y lonchados etiquetados con la denominación 'Sierra Alpujarra', 'Sierra Alpujarra Reserva Única' y 'Altos de la Alpujarra', elaborados por la empresa Jamones Oro, de Granada S.L. con el registro sanitario de Otura perteneciente al Grupo Comapa 2001 S.A. y por lo tanto exigimos se emprendan las acciones inspectoras y sancionadoras que procedan para que se elimine del etiquetado de estos jamones la denominación Alpujarra porque no son elaborados en nuestra comarca», denuncia.

El colectivo de productores de Jamón de la Alpujarra pretenden con esta denuncia «salvaguardar el nombre y el prestigio de la marca de garantía, proteger al consumidor frente a la falta de verdad sobre el origen del producto así como al resto de muchos productos autorizados que cumplen los requisitos, frente a la competencia desleal del Grupo Comapa. Nuestro grupo quiere aclarar que no guarda ninguna relación con los diversos incidentes que al respecto llevan apareciendo en los medios de comunicación desde hace varias semanas», aclaró.

Según el Colectivo de Productores de Jamón de la Alpujarra «el etiquetado de los jamones de la empresa 'Jamones Oro', de Granada S. L. induce a confusión al consumidor ya que en él se indica Alpujarra sin que el producto haya sido elaborado en dicha comarca. Y buena prueba de ello es que el registro sanitario de su etiquetado es de la localidad de Otura, un pueblo cercano a Granada capital que no se encuentra en la Alpujarra. Esa empresa no cumple con los requisitos definidos y establecidos para el uso de la marca Alpujarra. Esta empresa no ha solicitado autorización para el uso de la marca y no se somete al control del Organismo Independiente acreditado tal y como exige el reglamento de uso y por tanto no está autorizada por el titular de la marca de garantía», aseguró.

Según algunos jamoneros de la Alpujarra, «en la última década, aprovechándose de la fama del jamón de la Alpujarra, han ido apareciendo empresas que utilizan de manera fraudulenta el nombre de la Alpujarra en los jamones, haciendo mucho daño a la imagen del producto, a los productores históricos de la zona y en general a la comarca. Tanto es así que se ha llegado a la situación de que en la actualidad el porcentaje más importante de jamón que se comercializa bajo la marca Alpujarra, no se elabora en esta comarca ni sigue el método tradicional. El Jamón de la Alpujarra se encuentra amparado por la figura de Marca de Garantía», manifestaron.