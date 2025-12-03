La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»

La alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, ha denunciado ante la Guardia Civil la difusión en redes sociales y aplicaciones de mensajería de varias imágenes ... falsas generadas con inteligencia artificial (conocidas como «deepfakes» o «dickfaces»), en las que se suplantaba su identidad y se la representaba en situaciones vejatorias, de carácter sexual y, en uno de los casos, con un tono macabro que la propia regidora ha calificado como «vomitivo» y «de muy mal gusto».

Las imágenes comenzaron a circular el pasado miércoles en el perfil de Facebook, al parecer de una exvecina del municipio que desde hace años reside fuera. La difusión de las fotos falsas desató una fuerte conmoción en la localidad. A pesar de que el montaje resultaba evidente por los errores de diseño y manipulación, la gravedad del contenido y su difusión masiva obligaron a la alcaldesa a acudir esa misma noche al cuartel de la Guardia Civil para interponer denuncia.

Martínez ha explicado en Radio Cúllar que tuvo conocimiento de los hechos a través de una compañera que le mostró una captura de pantalla alertándola de lo ocurrido. En ese momento se encontraba participando en actividades municipales relacionadas con el Día Internacional contra la Violencia de Género (25-N), lo que, según relata, «acentuó aún más el impacto emocional» al tratarse de un ataque con un claro componente de violencia digital y de género.

La alcaldesa reconoce que sufrió una crisis nerviosa al ver por primera vez las imágenes y que su principal preocupación no fue ella misma, sino su entorno: sus hijos menores, sus padres y su familia. «Pensé en cómo podrían afectarles estas imágenes. Todos tenemos familia y hay que pensar antes de hacer daño», declara en una entrevista concedida a Adrián Castillo en la emisora municipal.

Tras la denuncia inicial en el cuartel de la Guardia Civil de Cúllar, el caso se trasladó a la comandancia de Granada, donde se valoró la gravedad de los hechos. Lejos de archivarse, como en ocasiones ocurre en situaciones de contenido manipulado en redes, el caso fue remitido al equipo especializado en delitos informáticos (Equipo @), cuyos agentes visitaron el Ayuntamiento de Cúllar para ampliar información.

Según confirma la propia alcaldesa, los agentes le trasladaron «tranquilidad» y le aseguraron que se investigará hasta el origen técnico y personal de las imágenes, dado que se aprecian indicios evidentes de un posible delito contra su integridad moral, su honor y su intimidad, contemplados en varios artículos del Código Penal, entre ellos el de injurias graves con publicidad, trato vejatorio e incluso difusión de material denigrante mediante tecnologías digitales.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que las imágenes, lejos de ser retiradas tras la denuncia, continúan visibles en el perfil donde fueron publicadas por primera vez, algo que ha sorprendido tanto a la alcaldesa como a los investigadores. Martínez afirma que no descarta que el perfil haya sido utilizado sin autorización por terceras personas, una hipótesis que la Guardia Civil también está analizando.

Ana Belén Martínez, visiblemente afectada pero firme, subraya que no busca venganza ni castigos ejemplares, sino que este caso sirva para concienciar y evitar que otras personas, especialmente mujeres, puedan sufrir agresiones similares. «No deseo cárcel para nadie. Solo deseo que se sepa quién ha creado estas imágenes y que esto no vuelva a ocurrir», afirma.

La alcaldesa también ha querido agradecer la ola de apoyo recibida tanto de vecinos como de los distintos grupos políticos del municipio, y de fuera del mismo que han condenado públicamente los hechos y le han mostrado su solidaridad.

El caso, además de su impacto local, se enmarca en un fenómeno creciente: el uso de inteligencia artificial para crear imágenes falsas con fines de humillación, acoso o violencia digital. Un problema que, según denuncian organismos oficiales y expertos, afecta ya a menores, adolescentes y mujeres en posiciones públicas, y que plantea un desafío urgente tanto para el sistema judicial como para la sociedad.

«Basta ya», concluye la alcaldesa. «Las tecnologías son útiles, pero el mal uso puede destruir vidas. Que nadie tenga que pasar por lo que yo he pasado estos días».