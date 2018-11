El alcalde de Algarinejo se declara inocente y niega haber revelado secretos Jorge Sánchez (PP) se enfrenta a una petición provisional de la acusación particular que ejerce su antecesor en el cargo de siete años y medio de cárcel y once de inhabilitación para cargo público EFE Miércoles, 21 noviembre 2018, 17:28

El alcalde de Algarinejo, Jorge Sánchez (PP), se ha declarado inocente y ha negado los delitos de revelación de secretos y cohecho por los que es juzgado hoy en la Audiencia de Granada junto al concejal Ignacio Cáliz, con el que comparte el banquillo de los acusados y quien ha declarado en la misma línea.

El regidor se enfrenta a una petición provisional de la acusación particular que ejerce su antecesor en el cargo de siete años y medio de cárcel y once de inhabilitación para cargo público en una causa en la que no acusa la Fiscalía, que durante la instrucción solicitó su archivo.

Los hechos se remontan al 2013 cuando el alcalde anterior, Óscar Fernández, entonces del PP, dimitió y dejó una carta firmada y cerrada al secretario municipal.

Fernández, que denunció los hechos, aseguró que esa carta con información personal la abrieron el actual alcalde y el teniente de alcalde y acusó a los dos de utilizar su contenido para que una tercera persona testificara en su contra por presuntas irregularidades cometidas en su mandato.

El alcalde acusado ha dicho que no se apoderó de la carta, que nunca tuvo acceso al documento original firmado y que, tras un pleno municipal en que el que se preguntó por su contenido, el secretario le dio junto a su concejal una copia.

Según su declaración, pensó que se trataba por tanto de un documento administrativo, que llevaba el membrete y el escudo del Ayuntamiento y dirigido al portavoz de la oposición, y que el secretario no advirtió que tratara de una comunicación secreta.

En la misma línea, Cáliz ha declarado ante el tribunal de la Sección Primera que nunca se apropió de la carta, que tuvo conocimiento de ella por una pregunta en un pleno, que fue el secretario el que le facilitó una copia y que leyó su contenido pero no enseñó el documento.

Además, ha asegurado que los motivos de dimisión del anterior alcalde contenido en la carta eran asimismo conocidos y públicos en el municipio.

A este asunto se ha referido hoy el secretario de Organización del PSOE de Granada, Álex Casares, para considerar que el alcalde debe dimitir «si le queda vergüenza política», lamentar el daño que, dice, está haciendo al municipio y criticar que el PP «mire para otro lado» y lo mantenga en su candidatura al Parlamento andaluz.

En un comunicado se ha preguntado «qué le debe Sebastián Pérez -presidente provincial del PP- para mantenerlo como candidato a pesar de que está siendo juzgado por cohecho y revelación de secretos».