Un ajuste de cuentas desató el tiroteo del lunes y de momento ya hay dos detenidos Tres guardias civiles inspeccionaban la tarde noche del lunes el coche de dos de los detenidos. A la derecha, la pistola hallada. / OPC La Guardia Civil ha encontrado una pistola que pudo ser utilizada en la refriega registrada en Huétor Tájar JOSÉ RAMÓN VILLALBA Granada NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Miércoles, 22 mayo 2019, 02:16

Unos estaban tomando un refresco en la terraza de un restaurante de Huétor Tájar y el clan rival comenzó a disparar desde un vehículo. Todo parecía una escena más típica del cine negro que de la realidad de una provincia como la granadina, pero la imagen era de verdad. Se trata de dos clanes afincados en Loja y Huétor Tájar que trataban de ajustar cuentas no saldadas en un pasado no demasiado lejano. Curiosamente, estos hechos ocurrían 24 horas antes de la celebración de un juicio en Granada por un tiroteo entre dos clanes rivales registrado en Loja en 2014. No se sabe si los hechos del lunes por la tarde tienen o no vinculación con aquel suceso de 2014 o si todo responde a la casualidad.

La Guardia Civil de Loja ha detenido, de momento, a dos individuos vinculados con este tiroteo del pasado lunes por la tarde. Se trata de dos vecinos de Loja, de 25 y 19 años. Los agentes tambien encontraron una pistola glock. Los dos han sido acusados de los delitos de tentativa de lesiones, tenencia ilícita de armas y alteración del orden público.

El rápido despliegue de la Guardia Civil inmediatamente después del tiroteo, que contó con la colaboración de la Policía Local de Huétor Tájar, permitió el arresto en unas horas y la recuperación de una de las armas utilizadas en los hechos.

Los agentes han recuperado 14 casquillos de bala de 9 milímetros durante la inspección ocular en el lugar del tiroteo.

La Guardia Civil se desplegó inmediatamente y ha averiguado quiénes y desde qué vehículo se abrió fuego y contra qué personas, que una de las familias implicadas era de la vecina localidad de Loja y uno de los coches en los que viajaban, lo que ha posibilitado las dos primeras detenciones.

En el interior del vehículo, en un doble fondo, la Guardia Civil ha localizado una pistola Glock de calibre que será enviada al laboratorio de Criminalística para dilucidar si algunos de los casquillos encontrados en el lugar de los hechos fueron disparados con esta pistola.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Loja se ha encargado de la investigación, de los detenidos y de las diligencias posteriores.