Abren diligencias contra el alcalde de Cúllar Vega por superar el doble de la tasa de alcohol tras sufrir un accidente leve El suceso ha tenido lugar este viernes por la mañana cerca del Camino de Ronda JOSÉ RAMÓN VILLALBA Granada Viernes, 9 agosto 2019, 18:55

El alcalde de Cúllar Vega (PSOE), Jorge Sánchez, ha sufrido hoy sobre las seis horas un accidente de tráfico en el cruce de la calle Virgen Blanca con el Camino de Ronda en la capital granadina. El vehículo que el primer edil de este municipio conducía tocó ligeramente a otro turismo y también generó algún daño leve en la mediana existente en esta vía, según ha podido saber este periódico por las fuentes consultadas. Tras la correspondiente prueba de alcoholemia superó ligeramente los 0,60 mg. por litro en aire espirado, frontera que marca la diferencia entre un delito y una infracción administrativa. Por lo tanto, se han abierto diligencias por un delito contra la seguridad vial contra el primer edil. El automóvil quedó inmovilizado.

Es delito conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una cantidad de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. Cuando un conductor ha ingerido alcohol o se aprecian síntomas, el Código Penal recoge este supuesto como tipo delictivo y en concreto el artículo 379 castiga al «que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y en cualquier caso privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, cuando la cantidad de alcohol detectado supera los 0,60 miligramos por litro de aire espirado». Es decir, la imputación del alcalde no es por una infracción administrativa, sino por un delito, lo cual conlleva que se resuelva por la vía penal.

En el siniestro, el único herido leve fue el primer edil de Cúllar Vega que sufrió erosiones leves en las manos después de que le saltara el airbag del vehículo. Fuentes sanitarias consultadas por este periódico han comentado que fue atendido en un centro de salud de estas heridas leves que no revestían la más mínima gravedad.

El primer edil de Cúllar Vega será citado en los próximos días ante un juzgado de instrucción de la capital granadina, aún por determinar, que será el encargado de instruir las correspondientes diligencias.

Por su lado, el primer edil ha reconocido que cometió «una negligencia» y pide «disculpas» a la ciudadanía por «haber cometido este error». «Salí con unos amigos y no tomé un taxi para volver a casa, quise conducir mi coche y me he equivocado. Sé que no es lo propio de un cargo público cometer estos errores, por eso asumo este fallo y pido disculpas».