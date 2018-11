¿Por qué no abre Sierra Nevada si ya hay nieve? Aspectp actual de la estación de esquí. / ALEJANDRO MOLINA La clave está en un papel que debe llegar desde Sevilla y del que no se sabe nada ALEJANDRO MOLINA Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:30

¿Por qué no se abre la Sierra? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace estos días dentro y fuera de la estación. Hay nieve y los empresarios están listos para empezar, sólo falta que en Cetursa den la orden. No sería la primera vez que se adelanta la apertura. En la temporada 2008-2009 las condiciones fueron muy parecidas a las de este otoño y se abrió el 15 de noviembre. A lo largo de las últimas semanas se han barajado varias fechas de apertura llegando incluso a plantearse el día 10. Luego fue tomando fuerza el 17 y hasta se movilizó a profesores de esquí. Las temperaturas han sido bajas en octubre y los cañones han trabajado intensamente en Borreguiles y el Río durante las últimas semanas. También ha nevado intensamente y los fines de semana se han convertido en un reguero de montañeros con esquís de travesía. ¿Qué impide que los remontes no estén ya funcionando?. Todas las miradas se dirigen a Sevilla.

Enrique de la Higuera es el presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada y lo tiene muy claro. «No se abre principalmente por el tema de la huelga que hay convocada y estamos muy enfadados con esta situación. El malestar entre los empresarios es muy grande porque el conflicto laboral se conoce desde antes del verano y ya tenía que estar solucionado. Nos hemos reunido con todas las partes y estamos en contacto con todos prácticamente a diario y sabemos que el acuerdo se consiguió el 7 de noviembre. Al parecer el acuerdo está pendiente de un trámite administrativo que no llega. Estamos asistiendo a una demostración de la poca importancia que tiene Sierra Nevada en Sevilla y por consiguiente sus trabajadores», se quejó ayer a IDEAL Enrique de la Higuera. Según el presidente de los empresarios, además de los de Cetursa, el colectivo de trabajadores de la estación roza las 5.000 personas «que ahora mismo dependen de que este trámite se resuelva o no, pero claro, llega el mes de mayo y a todo el mundo se le olvida la Sierra». Según de la Higuera, que no descarta movilizaciones por parte de los trabajadores de la estación en las próximas semanas, la incertidumbre que genera la amenaza de huelga ha hecho caer en torno a 10% las reservas del puente de la Constitución con respecto al año pasado.

Uno de los colectivos más afectados por esta situación es el de las escuelas de esquí, cuyos profesores tienen en la mayoría de los casos la mayor parte de sus ingresos concentrados en los meses de la temporada de esquí. Fermín Fernández es el gerente de la Escuela Española de Esquí y ayer explicó a IDEAL que su empresa está ya lista para comenzar a trabajar, sólo falta que se levante la barrera. «Nosotros somos partidarios de que se abra ya. Además de los ingresos que se puedan generar, siempre es importante lanzar el mensaje de que ya estamos abiertos para que se reactiven las reservas de cara a diciembre. Es importante poner la maquinaria a funcionar», afirmó el responsable de una de las escuelas más representativas de la sierra. Fermín Fernández también apunta a la huelga como el principal impedimento para la apertura y reconoce que la información que les llega es muy poca.

Desde Cetursa ayer no quisieron hacer valoraciones al respecto «debido a la actual situación de negociación con los trabajadores de la empresa». Fuentes del Comité de Empresa de Sierra Nevada confirmaron ayer a IDEAL que no hay novedades sobre la situación y que el calendario de huelgas continúa.

Queda claro que el conflicto laboral es el que impide que los telecabinas comiencen a funcionar. A nivel meteorológico lo que pase en las próximas horas será determinante. Sobre la contratación de personal en Cetursa fuentes no oficiales afirmaban ayer que en los últimos días se han incorporado muchos fijos discontinuos y que la fuerza de trabajo dada de alta es más que suficiente para que se pueda abrir. Pero el papel de Sevilla no llega y este fin de semana tampoco se escuchará en el centro de control de Pradollano el ansiado: «Adelante con la apertura».