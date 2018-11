Protocolos ante el acoso sexual en el entorno de trabajo

El sindicato UGT marca la importancia de introducir el acoso sexual y el moral por razón de sexo en los planes de prevención de las empresas para definir, prevenir y luchar contra el acoso sexual en el entorno laboral R. I. GRANADA Lunes, 5 noviembre 2018, 01:40

Las actitudes nocivas representadas a través del acoso sexual tienen graves consecuencias en la salud y el empleo de las personas afectadas. Puede llegar a contaminar el entorno laboral y causar afecciones psiquiátricas como ansiedad, estrés, alteraciones de sueño y aislamiento. La actitud continuada lleva a la pérdida de autoestima y a verse mermada la carrera profesional de las víctimas. La última consecuencia es la sensación de culpabilidad por haber llegado a esta situación sin encontrar una solución por el camino.

La empresa debe respaldar a la víctima a través de la denuncia para salir de esta situación, con un protocolo que se aplique con garantías. Si se quita importancia a los hechos y no se sanciona al acosador, la empresa estará actuando mal y se convertiría en cómplice de los hechos, castigando a la persona afectada. Para mejorar la situación, se hace necesaria la introducción de medidas ante acoso sexual y el moral por razón de sexo en el Plan de Prevención de la Empresa.

En las empresas, según datos de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, existe un desconocimiento de la naturaleza y el alcance del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El motivo principal es la ausencia de formación. Las empresas no apoyan la creación de comisiones paritarias para tratar el acoso. Existen prejuicios, además, ante el tratamiento del acoso por el temor a una «falsa denuncia». La actuación inadecuada, la pasividad o la aplicación de medidas arbitrarias mantienen una tendencia en la que la víctima acaba abandonando tanto su relación laboral como el procedimiento abierto.

Cómo determinar una actitud de acoso sexual

El acoso sexual queda definido como la situación en la que se produce un comportamiento no deseado de connotación sexual. Este tipo de actitudes sexuales no tienen que ser estrictamente físicas, sino que recoge también cualquier acción verbal y no verbal. Estas actitudes tienen por objeto atentar contra la dignidad de una persona y crear un ambiente intimidatorio, degradante y ofensivo dentro del entorno laboral.

Existen varios tipos de acoso, el primero, es el chantaje sexual, realizado por una persona que ocupa un puesto superior en la jerarquía de la empresa y busca condicionar una decisión laboral mediante la aceptación de una propuesta sexual. El acoso sexual ambiental también está registrado como el comportamiento de carácter sexual por personas de superior o igual categoría que la víctima, creando un ambiente tóxico y negativo.

Bromas y comentarios desagradables, notas escritas, proposiciones, insultos, miradas, gestos, material gráfico, incursiones en la intimidad, presión para lograr favores sexuales, chantajes y agresiones físicas de índole sexual son algunos de los ejemplos que podemos encontrar en el entorno de trabajo.

Uno de los tipos de acoso más habituales es el comportamiento realizado en función del sexo de la víctima, con el propósito de atentar contra su dignidad y crear un entorno degradante. El perfil de este tipo de víctimas está representado por mujeres separadas o divorciadas, de familia monomarental, jóvenes con poca experiencia laboral, en precariedad laboral o cuando concurre otra causa de discriminación como razón de procedencia, discapacidad u orientación sexual. El acosador, por otro lado, tiene como perfil al hombre en un puesto de poder que presenta una actitud machista.

Propuestas ante la prevención

Es obligación legal de las empresas promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo. Las compañías tienen que prevenir y, en caso de ser necesario, denunciar y reclamar. Las medidas deben negociarse con los sindicatos que representen a los trabajadores. Las organizaciones sindicales, a través de la Representación Legal de los Trabajadores, contribuyen a la prevención a través de la sensibilización.

Todo entorno laboral debe instruir al personal sobre el deber de respetar la dignidad, la intimidad y la igualdad de trato. También se debe dar un tratamiento reservado de las denuncias y determinar a las personas responsables de atender las denuncias y quejas. En Andalucía, la Administración pública adopta medidas para fomentar un entorno laboral sin acosos e impulsa la elaboración de protocolos con medidas de prevención y actuación, con su correcto seguimiento y evaluación.

Para lograr un correcto protocolo de actuación, la UGT marca varios puntos obligatorios: el compromiso de las partes, la declaración de principios, la argumentación jurídica, las definiciones de conceptos y el ámbito de aplicación del protocolo a todas las personas que trabajan sea cual sea su condición laboral.

En este protocolo, se incluirá un equipo de asesoramiento bien formado en la material que de a la persona denunciante la posibilidad de elegir a una persona de confianza. Se aplicarán políticas de información y sensibilización y se marca el procedimiento de actuación ante las denuncias. Tras el proceso, se podrá elegir entre una resolución informal previa o una resolución formal con medidas cautelares, investigación con garantías para ambas partes, informe, aplicación del régimen disciplinarios, periodo de recursos, protección ante represalias y definición de circunstancias agravantes.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo es, en palabras del sindicato, «una forma de ejercer violencia contra las mujeres en los centros de trabajo», así como «todas las personas que forman parte de una empresa tiene la responsabilidad de tomar partido en la lucha contra la desigualdad y abogar por unas relaciones laborales saludables basadas en la igualdad».