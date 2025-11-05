Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de una protesta en repulsa por la violencia de género Ramón L. Pérez

Un protocolo pionero cubre vacíos en la protección de víctimas vulnerables que sufren violencia machista

La justicia granadina establece pautas para mejorar la acogida de mujeres de edad avanzada, en riesgo de exclusión social o dependientes

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Los profesionales y magistrados que atienden a las víctimas de violencia machista en los juzgados reclamaban con insistencia recursos para los casos que atañen a ... personas de avanzada edad en una situación vulnerable. A menudo y extralimitándose en su desempeño, los funcionarios trataban de buscar por sus propios medios soluciones habitacionales o de atención a personas dependientes para garantizar el cumplimiento de una orden de alejamiento entre el agresor o investigado y su víctima. Para poner fin a la problemática, la justicia granadina, a través de su comisión local de coordinación contra la violencia de género, ha aprobado un protocolo pionero para la atención de estos asuntos.

