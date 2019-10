Los vecinos de Norte cortan Camino de Ronda para exigir dignidad en su barrio Los vecinos de zona Norte se echan a la calle para protestar por los continuos cortes de luz que sufren. / FERMÍN RODRÍGUEZ Un centenar de personas se ha echado a la calle hartas de sufrir los continuos apagones de luz en el barrio ÁNGELA MORÁN Jueves, 3 octubre 2019, 21:11

Manuel Martín, Defensor del Pueblo, y Mario Picazo, párroco de la Paz, continúan su particular lucha contra los cortes de luz en la Zona Norte, un encierro en la iglesia de San Francisco que ya dura desde el pasado lunes. En estos días las visitas de vecinos, afectados, políticos y demás adeptos a la causa han sido continuas. Hasta el momento, el apoyo a esta reivindicación que se alargará hasta el domingo es indiscutible.

'Norte no te cortes. Ilumínate'. Es el eslogan que se puede leer en una de las pancartas colgadas a las puertas de la que se ha convertido en la casa de estos dos defensores de la causa ciudadana. Las noches, según relatan los protagonistas de esta contienda, suelen ser solitarias y tranquilas. Martín y Picazo duermen en sacos de dormir e invierten el tiempo en la lectura. Pero esta noche no han estado solos. Su protesta se ha iluminado y no ha sido con bombillas.

Galería. FERMÍN RODRÍGUEZ

La claridad ha llegado a través de decenas de velas encendidas que han simulado las situaciones que se viven en Norte ante las idas y venidas de luz. La concentración ha detenido la ajetreada vida de Camino de Ronda -lugar donde se encuentra la iglesia-. Un centenar de personas se ha echado a la carretera cortando el tráfico, una acción que ha durado hasta las 20.30 horas dejando, tan solo en este momento, un carril transitable.

«No más cortes en la zona Norte», «La luz es un derecho, no un privilegio». «Tus hijos estudian, los míos también» son algunas de las proclamas que aún suenan en la avenida.