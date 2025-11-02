Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Azucena, de Mujeres con reservorio, junto al equipo de Tiendas Ágatha

Las prótesis de areola que devuelven la autoestima

Las pacientes de cáncer de mama encuentran en Granada la oportunidad para reconocerse en el espejo de la mano de la experta Ester Fernández

Sara Bárcena Hernández

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:55

Las mujeres que han pasado por un cáncer de mama suelen asegurar que nunca se vuelve a ser la misma de antes. Son muchos los ... motivos;uno de ellos, el cuerpo. La mastectomía, independientemente del tipo que sea, hace que la percepción sobre una cambie por completo. A veces, falta un pezón; a veces, falta la mama, y a veces, falta todo. Mirarse en el espejo, desnuda, puede volverse incómodo. La realidad ahora es otra y la estética, aquí, sí importa. Es una cuestión de autoestima.

