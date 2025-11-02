Las prótesis de areola que devuelven la autoestima

Las mujeres que han pasado por un cáncer de mama suelen asegurar que nunca se vuelve a ser la misma de antes. Son muchos los ... motivos;uno de ellos, el cuerpo. La mastectomía, independientemente del tipo que sea, hace que la percepción sobre una cambie por completo. A veces, falta un pezón; a veces, falta la mama, y a veces, falta todo. Mirarse en el espejo, desnuda, puede volverse incómodo. La realidad ahora es otra y la estética, aquí, sí importa. Es una cuestión de autoestima.

Azucena lo ha vivido en primera persona. En pleno agosto de 2024, esta granadina se dio cuenta de que el pezón izquierdo se le había invertido. Unos meses antes se había hecho una mamografía y no reveló nada fuera de lo normal, pero decidió acudir a su médico igualmente. Sin embargo, entonces el indicio era físico, más evidente, así que le hicieron una biopsia. El resultado llegó al cabo de 10 días: tenía cáncer de mama.

«Había oído hablar de bultos y estaba atenta, pero no sabía que el pezón invertido era un síntoma. El tumor medía 3,8 centímetros. Los médicos decidieron empezar el tratamiento con quimioterapia para intentar reducir el tamaño», comparte con IDEAL. Al principio, las sesiones eran cada 21 días y después, semanales durante tres meses. En la segunda tanda lo pasó «peor» por el «bombardeo» que supuso a nivel psicológico.

Azucena trataba de tomarse cada sesión como «un día de descanso». En el hospital de día, conoció a sus amigas del alma, Eva, Puri y Encarna, también conocidas como Mujeres con reservorio. Con ellas vivió la operación, después de la quimio, cuando le quitaron el pezón izquierdo y, en su lugar, quedó una cicatriz que iba de lado a lado de la mama. Y gracias a ellas, también, llegó al perfil de Instagram de Ester Fernández, artesana de prótesis de areola y experta en micropigmentación que trabaja en Tiendas Ágatha, especializadas en tratamiento ontológico.

Solución a medida

Cuando supo lo que hacía, Azucena contactó con ella. Le hizo una valoración y, como aún conservaba el pezón derecho, le propuso diseñarle otro idéntico para la mama izquierda, donde estaba la cicatriz. Dicho y hecho. Personalizado y a medida, esta paciente volvió a tener dos pechos con sus respectivas areolas y pezones. Nadie diría que uno es de mentira. La silicona con la que se diseñan este tipo de prótesis es autoadhesiva, no tiene bordes y se funde con la piel.

«Muchas mujeres, además de hacerse las cejas, preguntaban por el tema de las areolas, pero no todas tienen la piel apta para micropigmentación. Así que, en abril, empecé a investigar sobre materiales para este tipo de pieles, muy sensibles y reactivas, y di con la silicona. Si la clienta conserva algún pezón, diseñamos otro igual; si no, partimos de un catálogo y lo hacemos según sus gustos», explica Ester Fernández.

Un día basta para diseñar una prótesis estándar, pero para una personalizada puede hacer falta hasta una semana. La gama de colores y subtonos es amplia y todas resisten al agua y al calor. Aunque las mayores ventajas de esta técnica son que no es invasiva y que aporta relieve, no como la micropigmentación. Además de ser más realista que un tatuaje en el pecho, es una alternativa para aquellas mujeres a las que no les gustan las agujas o la sensación de dolor.

Azucena está encantada con la suya. Fue la primera clienta de Ester, pero ella le regaló la prótesis. «Me harté de llorar. Es el mayor regalo que me han hecho en la vida después de todo lo que ha pasado. Ahora puedo hacer 'topless' en la playa o llevar una camisa sin sujetador si me apetece y sin que nadie me mire. Supone ser un poquito lo que yo era antes. El pezón es algo muy femenino y volver a tenerlo me ha subido la autoestima. Ahora sí me reconozco cuando me miro en el espejo».