La propuesta de Marenostrum Fuengirola para el verano: música en directo junto al Mediterráneo

La música en directo tiene un poder único para conectar a las personas y crear momentos inolvidables. En un entorno idílico como el castillo Sohail de Fuengirola, a orillas del Mediterráneo, cada concierto se convierte en una experiencia mágica que combina la belleza natural con la riqueza cultural.

Esta es la propuesta musical de Marenostrum Fuengirola, el ciclo de conciertos organizado por el Ayuntamiento de Fuengirola y que este año alcanza su décima edición.

En este sentido, Unicaja, en su interés por fomentar la cultura y promover la música, apoya un año más a Marenostrum Fuengirola como patrocinador principal. La entidad, presente desde sus inicios, reafirma así su compromiso con el ciclo de conciertos. Con este patrocinio, contribuye también al tejido productivo y los sectores que impulsan el desarrollo económico y el empleo, tanto en Andalucía en general como en la provincia de Málaga en particular.

Propuesta para esta edición

Marenostrum Fuengirola ha sido reconocido como uno de los grandes ciclos de conciertos al aire libre de Europa, destacándose por la diversidad y variedad de estilos en su programación. Este año, el cartel incluye más de 30 propuestas musicales entre mayo y septiembre, con actuaciones de artistas destacados tanto en el panorama nacional como internacional, tales como Myke Towers, Chayanne, Rosario, Maná, Antoñito Molina, Ozuna, Juan Luis Guerra, Lionel Richie, Sebastián Yatra, Paloma San Basilio, Pecos, Leiva, Andy & Lucas y Pastora Soler, entre otros.

Muchos de estos artistas se presentarán en el escenario 'Unicaja', el escenario principal de Marenostrum Fuengirola, ubicado en la loma del castillo Sohail y con capacidad para acoger eventos de hasta 18.000 personas, ofreciendo una experiencia musical completa a orillas del mar Mediterráneo.

Trayectoria

Marenostrum Fuengirola celebra este 2025 su décima edición. Nacido como una apuesta del Ayuntamiento de Fuengirola para proyectar la ciudad a nivel internacional atrayendo talento musical, el recinto fuengiroleño se ha consolidado como un espacio donde la cultura y la música se fusionan para ofrecer al público una experiencia inmersiva a orillas del mar Mediterráneo, resguardado por la historia del castillo Sohail y la ciudad romana de Suel.

El ciclo musical recibió seis nominaciones en los Iberian Festival Awards de 2023, siendo además reconocido como el Ciclo de Conciertos con mayor asistencia de España los años 2022 y 2023. Además, en su apuesta por la sostenibilidad, fue uno de los finalistas a The Green Operations Award por los European Festival Awards en 2023.

El recinto se ha establecido como referencia nacional en los conciertos, recibiendo actuaciones que se realizan en grandes superficies de Madrid y Barcelona. Se ha posicionado como uno de los espacios más atractivos para el público y los artistas.

Más de 500 grandes figuras han pisado los escenarios del recinto: Jennifer López, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Bob Dylan, Robbie Williams, Rod Stewart, Santana, Ozuna, Scorpions, Nicky Jam, Bizarrap o la celebración del festival de Louis Tomlinson en 2022 The Away From Home Festival.

Además, Marenostrum Fuengirola apuesta desde su inicio por la sostenibilidad, por lo que su recinto sigue un plan de actuación para la implementación de los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, con el objetivo de reducir la huella de carbono y mejorar la vida de las personas. Es un recinto 100% libre de plásticos de un solo uso y trabaja en 10 de los 17 ODS.