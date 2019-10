Para propietarios: ¿Qué hacer cuándo un inquilino no paga el alquiler?

¿Tienes un inquilino que no paga el alquiler, o la luz, el agua, la comunidad, etc… cuando se había obligado a ello? IDEAL Lunes, 14 octubre 2019, 23:56

Además de reclamar las cantidades, ese incumplimiento es causa de resolución del contrato, por lo que puedes reclamar las cantidades y también la resolución del contrato.

Pasos previos

Por un lado, si existe avalista, debemos requerirle de forma fehaciente si después queremos reclamarle judicialmente las cantidades adeudadas

Por otro lado, los inquilinos tienen ocasión de evitar por una sola vez el desahucio si se ponen al día y pagan todas las cantidades adeudadas dentro del plazo que les señale el Juzgado, un requerimiento previo puede cerrar esa posibilidad.

Requerimiento extrajudicial

En algunos casos conveniente realizar un requerimiento previo antes de interponer una demanda, de esta forma damos la oportunidad al inquilino de regularizar su situación y evitamos las molestias y gastos de un procedimiento judicial.

Si por ser un inquilino problemático preferimos que no siga, en este requerimiento debemos incluir con claridad el requerimiento de pago con las cantidades debidas, si no paga en el plazo de treinta días, ya no podrá usar en el Juzgado esa posibilidad de evitar el desahucio.

Si paga, todo seguirá como antes, pero si vuelve a dejar de pagar ya no podrá hacer uso del derecho a evitar el desahucio poniéndose al día.

El procedimiento judicial

Si después del previo requerimiento el inquilino no paga, no habrá otra opción que llevarlo al Juzgado.

Podemos optar por reclamar solo el pago de las cantidades adeudadas, o por reclamar la deuda y además la resolución y entrega de la vivienda.

Esto último es lo más habitual y lo más rápido, pues el procedimiento de desahucio es un procedimiento con un trámite especial, en el que con la primera notificación se pueden dejar señaladas las fechas importantes: el plazo para oponerse, la fecha del juicio si se opone, y la fecha del lanzamiento. Tiene una ventaja, si conseguimos que reciba esta primera notificación ya no podrá alargar el proceso «escondiéndose»,

Recuperar mi inmueble lo antes posible

En ocasiones la prioridad del cliente es recuperar el inmueble y no tanto el cobro de las cantidades adeudas, bien porque tienen necesidad del inmueble o porque tiene otro interesado, o porque el inquilino no es solvente y será complicado cobrar.

La Ley permite que en la demanda realicemos la oferta de perdonar total o parcialmente la deuda a cambio de que se entregue el inmueble dentro del plazo que determinemos, que no podrá ser inferior a quince días.

