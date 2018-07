Los profesores asociados piden dignificar su labor universitaria Difunden un manifiesto en el que exponen la importancia de una labor poco reconocida, mal pagada y sin opciones reales de promoción J. E. GÓMEZ GRANADA Sábado, 14 julio 2018, 13:54

La Universidad tiene como una de sus funciones prioritarias formar a personas para ejercer un trabajo de alta cualificación e integrarlas en la sociedad como expertos en determinadas materias. En ese objetivo participan de forma directa un importante número de profesionales contratados como profesores asociados, tanto en la Universidad de Granada como en el resto de España, que desde hace décadas esperan, sin conseguirlo, que se valore la labor que desarrollan.

En línea con estas reivindicaciones, el colectivo de profesores asociados de Granada ha elaborado un manifiesto que ha sido entregado a la rectora de la UGR durante una larga reunión en la que expusieron sus planteamientos para la mejora de la profesión. «El manifiesto trasciende la mera reivindicación laboral, salarial, social o de reconocimiento de méritos, pues aunque esas cuestiones son fundamentales y, lógicamente, deberán ser atendidas, el objetivo básico que pretendemos es lograr una dignificación de la figura del profesor asociado y, muy especialmente, ofrecer a nuestros estudiantes, futuros profesionales en ciernes, la mejor formación posible», afirma un representante de este colectivo docente, y artífice del manifiesto aprobado, el arquitecto Juan Carlos Reina.

Los profesores asociados son profesionales que tienen su tarea principal en el mercado laboral. Médicos, arquitectos, ingenieros, biólogos, y un sinfín de titulaciones, que participan en la tarea de formar a los universitarios en materias o tareas que no se consideran docentes propiamente dichas, por lo que tanto los criterios de contratación como sus categorías profesionales difieren de las del profesorado universitario netamente docente. Para estos profesores, la labor de formar a los estudiantes en la realidad profesional, llevarles a la aplicación práctica de los conocimientos aprendidos y realizar otras tareas que no son las habituales del estamento docente teórico de la Universidad, resulta fundamental en un tiempo en el que la sociedad demanda profesionales bien preparados; motivo por el cual consideran que «la docencia impartida por el profesor asociado debiera ser considerada como 'estructurante' en la formación ofrecida por nuestras universidades, y no como la del docente de 'perfil bajo' con la que actualmente se le reconoce. La Universidad debiera asumir que la esencia de una buena formación precisa de dos importantes figuras: el docente, que enseña y el profesional que, además de enseñar, entrena; y ambas especialidades debieran tener diferenciados sus propios caminos de promoción».

El colectivo confía en que se les oiga en la reforma legislativa que puede emprender el gobierno

En un momento en que el ministro de Educación declara que hay que cambiar la legislación en materia de universidades, los profesores asociados esperan que se tenga en cuenta aspectos como que se puedan realizar contrataciones indefinidas a tiempo parcial, puesto que hasta ahora han de renovar sus contratos año tras años. Se preguntan si no sería más razonable que para su promoción se tuviese en cuenta su «acreditación profesional que le cualifica con excelencia, antes que la acreditación docente que se tiene que conseguir en detrimento de su labor profesional». También se plantean si es coherente que su labor tenga la consideración de «un trabajo menor, una cobertura social menor, y sobre todo, un salario menor», indica Juan Carlos Reina.

Afirman que es necesario acometer una revisión a fondo de la figura del profesor asociado universitario, y dotarle de reconocimiento que merece, fortalecimiento y promoción, «en aras de una docencia coherente, equilibrada y, sobre todo, en estrecha relación con su posterior aplicación práctica; para, de este modo, garantizar la mejor formación posible de nuestros universitarios, los profesionales del futuro».