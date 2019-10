«La productos y calidad del comercio local no los encuentras en cualquier sitio»

El consumo de los productos de comercios locales crece entre los consumidores por su «calidad», «cercanía» y «trato personal» IDEAL Granada Lunes, 14 octubre 2019, 01:28

El gran valor añadido de los comercios locales es ofrecer productos que no encontramos en otros lugares o grandes superficies, además de ofrecer una calidad superior, mayor cercanía y un trato personalizado difícil de obtener en otro tipo de negocios. Es por ello que cada vez más personas optan por una vuelta a los orígenes: olvidarse de las grandes superficies en busca de más calidad. Algo que, en la mayoría de los casos, lo encuentran a la vuelta de la esquina en los establecimientos de su ciudad.

Ya sea para arreglar unos zapatos o alguna prenda de vestir, comprar una barra de pan casera, fruta y verdura fresca de la zona, o productos artesanales, el comercio local es la mejor opción a elegir. Productos hechos a medida para el consumidor, con el máximo cariño y al mejor precio posible. Esta podría ser la base de lo que encontramos si acudimos a los comercios de nuestro barrio, en los que además de encontrar productos que no conseguiríamos en grandes superficies, lo haremos con un trato mucho más personalizado y cercano con comercios que llenan de vida y color las calles de nuestros barrios.

EN LOS COMERCIOS LOCALES ENCUENTRAS PRODUCTOS ÚNICOS

«Suelo comprar en comercios locales principalmente por el trato. Cuando compro en el barrio conozco a todo el mundo y ese trato personal no me lo dan en ningún otro sitio», cuenta Cristina, una asidua a comprar en las tiendas de su barrio. Sin embargo, la cercanía no es el único factor diferencial a la hora de optar por este tipo de establecimientos ya que cuando se busca un producto realmente local, algún tipo de artesanía o los que son manufacturados en la zona, el comercio local se erige como la principal opción,

«Para mi los negocios locales son muy importantes. La calidad que encuentro aquí no me la ofrecen en una gran superficie» señala José Luis al salir de su carnicería de toda la vida, de la que dice «me puedo fiar de lo que me venden porque tengo claro lo que estoy comprando» algo que considera «muy difícil de saber» cuando se acude a otro tipo de negocios en lo que la calidad y ofrecer lo mejor al cliente no siempre es lo que prima.

SON MUY IMPORTANTES PARA LA VIDA DE LOS BARRIOS

«No me imagino como sería mi calle sin la panadería o zapatería de toda la vida. Tengo claro que sería mucho más triste, eso sí» comenta Raquel antes de entrar en su portal después de comprar algo de fruta en un comercio cercano a su piso. «Lo más seguro es que la calle se quedaría desierta sin estas tiendas, perdería la vida y la alegría» asegura. Y es que cuando hablamos de muchos de los productos que utilizamos a diario, es imposible no pensar en la charcutería, panadería, droguería, librería o ferretería más cercanas a nuestro hogar. Son importantes para la economía local, generan empelo y dan vida a las calles de pueblos y ciudades.

El comercio local juega un papel fundamental en nuestros barrios. Durante los últimos años con la aparición de numerosos centros comerciales y la proliferación de los negocios por internet, los establecimientos locales han sufrido mucho. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado debido a que los consumidores son cada vez más exigentes y conscientes. Y es que si se buscan productos auténticos, artesanales, frescos, naturales y de la zona, la mejor opción es acudir a los comercios locales y huir así del consumo masivo y de baja calidad en el que la mayoría de las veces ni si quiera somos conscientes de lo que realmente estamos comprando.