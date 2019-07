Un «problema técnico» afecta a los avisos para la bolsa del SAS FERMÍN RODRÍGUEZ Usuarios denuncian que las llamadas en los que les ofertaban un puesto se cortaban y les contaba como si no hubiesen aceptado el puesto SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Martes, 2 julio 2019, 18:17

Cuando llega los meses de verano, los profesionales que están en la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud(SAS) no se despegan ni un segundo de su teléfono por si les llaman para ofertarles un puesto para la época estival. Pero para decenas de usuarios de toda Andalucía, el correr hacia el teléfono cada vez que el tono suena no les ha servido de demasiado.

Tal y como ellos mismos cuentan, desde hace unas semanas, las llamadas en las que se les comunica que hay una plaza vacante están dando problemas. Cuando cogen el teléfono, una grabación les comunica que la llamada se está produciendo desde el SAS y que es para informarles de un puesto disponible. Tras esto, automáticamente deberían trasferirles al hospital en el que se encuentra esa vacante, pero es en ese punto en el que se encuentra el fallo.

Una vez que la grabación ha sonado, la llamada se corta repentinamente o se hace el silencio al otro lado del teléfono y, tras unos segundos sin respuesta, se pierde la conexión. Como hasta ese momento a los aspirantes aún no se les ha dado a conocer cuál es el hospital desde el que le llaman, no saben dónde pueden dirigirse para preguntar qué ha pasado y cuál es el puesto que está disponible. Además, según sus palabras, para el SAS este corte en la conexión es contabilizada como si el usuario hubiese rechazado el puesto, por lo que les sancionan con seis días sin estar dentro de la bolsa y así no pueden acceder a los puestos que se oferten en esos días.

Eso es lo que le sucedió a Óscar: «Te tienen que llamar tres veces para que ya te descarten y una de estas ocasiones solo me llamaron una vez y cuando lo cogí se cortó después de salir la grabación y automáticamente me dijeron que estaba sancionado con seis días. En la otra, yo lo cogí, esperé varios segundos y se cortó. Fui a reclamar en el hospital y me dijeron que el problema tenía que ser de cobertura o de mi móvil», indica el profesional.

A través de una página de Facebook destinada a ayudar a los profesionales sanitarios a conocer ofertas de cursos o puestos, así como responder a sus dudas, se cuentan por decenas los comentarios de personas de toda Andalucía que, como Óscar, han sufrido las consecuencias de este fallo. Desde la página explican que estos problemas suelen ocurrir todos los años pero «se ha juntado que han cambiado de compañía telefónica en estos días y ha sido un caos».

Desde la Consejería de Salud aseguran que se ha debido a un «problema técnico» de la operadora de telefonía pero que «duró poco tiempo y ya está solucionado. Además, indican que los profesionales no han sufrido ninguna sanción porque «cuando se detecta este fallo se suspenden las ofertas». Desde CCOO, por su parte, explican que no es un caso frecuente pero que ha pasado en más ocasiones, mientras que desde el Sindicato Médico dicen que solo les ha llegado un caso que se pudo solventar.