Probablemente, la mejor elaboración de tapas de Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:28 Compartir

Si hay algo tan conocido mundialmente como la Alhambra son las tapas. Este bocado que acompaña a las bebidas es un reclamo que atrae cada vez más tanto a turistas nacionales como internacionales.

Dentro del mundo de la tapa cada ciudadano y visitante elabora su propio ranking y, no es casualidad, que en los primeros puestos por elaboración, sabor, cantidad y calidad siempre destaque d'platos.

En este establecimiento miman cada propuesta. Son tapas diseñadas con esmero por un equipo de profesionales para los que estas elaboraciones son platos de alta cocina en miniatura.

Así, han conseguido, confeccionar una carta de tapas originales y sabrosas con una presentación muy cuidada.

Como marca de la casa, además, esta cadena prepara cada tapa en el momento, consiguiendo así la mayor frescura posible.

A todo ello hay que sumar su apuesta por una cocina saludable. Emplean productos frescos como frutas, verduras, carnes, pescados, legumbres, etc… sin aditivos ni procesados. Al ser frescos y cocinados en el momento, mantienen mejor sus vitaminas, minerales y antioxidantes.

Un elemento diferenciador que se ha ganado al público. Sus dos restaurantes en la Acera del Darro, 92 y Plaza Menorca son punto de encuentro habitual para los granadinos y visitantes bien informados que desean disfrutar de unas tapas ricas y saludables.

Ampliar

La carta es muy amplia y variada, con platos tan típicos como unos 'Callos ala andaluza', 'Patatas a lo pobre caseras con huevo y jamón curado' o 'Salmorejo con ibérico crujiente', o propuestas más atrevidas como 'Donut de espinacas con mayonesa de puerro y ratatouille de calabacín al pimentón', 'Daditos de rosada del mar con alioli y picogallo', 'Paté casero de ave con confitura de tomate y tostitas de la casa' o 'Sardina ahumada con cremoso de tomate y dips de maíz'.

Ampliar

Los embutidos son protagonistas de tapas tan atractivas como 'Tartar rústico con salchichón de bellota', 'Velo de papada ibérica con concasse de tomate y queso' o 'Jamón ibérico con huevo de codorniz'.

Ampliar

En definitiva, delicatesen que han convertido a d'platos en sinónimo de tapas de calidad, propuestas deliciosas servidas con esmero y propuestas saludables para los que no quieren renunciar a una cocina de primer nivel cuando disfrutan de su cerveza o refresco.

Ampliar

Las tapas son un emblema de la ciudad y en d'platos han sabido liderar la apuesta de los negocios hosteleros granadinos al dotar a este producto la tapa del prestigio que merece dentro del mundo de la cocina.

Una propuesta que va mucho más allá de la improvisación o de 'tirar' un plato a la mesa sin pensar. Donde no solo se trata de comer, sino de disfrutar visualmente y experimentar nuevos sabores.

Por todo ello, en d'platos han sido pioneros en la elaboración con mimo de propuestas diferentes, como lo atestiguan los clientes que han respaldado, y están respaldando, esta apuesta por su calidad, originalidad y sabor.

Te esperan en sus modernos establecimientos de Acera del Darro y Plaza Menorca con estas y otras muchas novedades para deleitarte con su sabor.

Ir de tapas a d'platos se ha convertido en una oportunidad para disfrutar de un menú degustación de la mejor gastronomía granadina e internacional.