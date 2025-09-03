A prisión el presunto agresor del hombre que murió en el distrito Beiro

El Juzgado de Instrucción número nueve de Granada, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza ... del hombre detenido por los sucesos que derivaron en el fallecimiento posterior de un hombre en el distrito Beiro de Granada capital.

El pasado domingo por la noche, el detenido apuñaló presuntamente a la víctima, de 45 años, que murió después. El fallecido presentaba cortes en la cara. La autopsia preliminar realizada a la víctima ha señalado que la muerte no fue causada por la puñalada, sino por otros motivos que aún se tratan de determinar, tal y como apuntan fuentes judiciales. Por esta razón, el arrestado, que prestó declaración en sede judicial, está siendo investigado por la presunta comisión de un delito de lesiones con arma blanca y no de homicidio, motivo por el que inicialmente fue arrestado. El Juzgado de Guardia se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número seis, que es el que se encontraba de guardia el día que tuvo lugar el suceso.

Según ha podido saber IDEAL, el resultado de la autopsia ha sido indeterminado. En estos casos se suelen enviar más muestras al laboratorio para que analicen en profundidad. La Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis, ni siquiera la de una muerte natural por infarto, por ejemplo.

La víctima llegó hasta la vivienda en la que se produjeron los hechos en una motocicleta, accedió al interior y es cuando se produjo el enfrentamiento. El forcejeo continuó fuera del domicilio, tal y como confirmó este periódico por fuentes cercanas al caso. Posteriormente, se subió en la moto para emprender la huida, pero tras avanzar pocos metros cayó desplomado al suelo.

Además del varón fallecido, otra persona resultó herida por arma blanca. En concreto, un varón de 28 años sufrió cortes en la mano, fue trasladado por los propios agentes de la Policía Nacional a un centro sanitario y detenido inmediatamente después en relación con estos hechos. Él es quien ahora ha ingresado en prisión.