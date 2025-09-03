Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vivienda de la calle El Guerra en la que tuvo lugar el suceso. Pepe Marín

A prisión el presunto agresor del hombre que murió en el distrito Beiro

La autopsia señala que la muerte no fue causada por la puñalada, así que el juez le imputa un delito de lesiones, no de homicidio

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:19

El Juzgado de Instrucción número nueve de Granada, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza ... del hombre detenido por los sucesos que derivaron en el fallecimiento posterior de un hombre en el distrito Beiro de Granada capital.

