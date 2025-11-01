Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carretera de la Sierra, donde ocurrieron los hechos. Pepe Marín

A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granadaha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza

Europa Press

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:27

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, en funciones de guardia, ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza ... para la mujer de 20 años que hirió de «gravedad» con una navaja a un joven de 17 años en una calle cercana a la carretera de la Sierra el pasado jueves.

