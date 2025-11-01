A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, en funciones de guardia, ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza ... para la mujer de 20 años que hirió de «gravedad» con una navaja a un joven de 17 años en una calle cercana a la carretera de la Sierra el pasado jueves.

Según han detallado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, la joven está siendo investigada por un delito de homicidio en grado de tentativa.

En concreto, la menor de 17 años fue herida con una navaja en el abdomen, escápula y en el cuello, en el transcurso de una riña. Los agentes que se personaron en el lugar observaron a una mujer tirada en el suelo con dos personas que se encontraban taponando sus heridas.

Ante esa circunstancia los policías solicitaron la presencia de servicios médicos. También acudieron personal de Policía Judicial y Policía Científica.

Los agentes pudieron recabar información de los allí presentes, entre los que se encontraban la actual pareja de la agredida y una de sus amigas, los cuales manifestaron que la riña se había iniciado con otra chica con la que la menor de edad tenía rencillas previas desde hace tiempo.

La amiga de la menor herida también tenía un corte sangrante en el antebrazo derecho provocado por arma blanca que había sufrido defendiendo a su amiga durante la agresión.

La Policía Nacional, una vez hubo averiguado la identidad de la presunta responsable de la agresión, acudió al domicilio de la misma para localizarla. No se encontraba allí y su madre manifestó que había salido a pasear a su perro.

Minutos más tarde, y después de realizar varias gestiones para su localización, la ahora detenida facilitó su ubicación a su madre para entregarse, encontrándola la Policía aún con gran cantidad de sangre en su ropa.

En la noche del jueves no se pudo encontrar el arma blanca debido a la oscuridad, pero los agentes de Policía Nacional la localizaron finalmente el pasado viernes. En concreto, se trataba de una navaja de diez centímetros de hoja que está siendo analizada por Policía Científica.