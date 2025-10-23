Las principales constructoras del país compiten por la obra del acelerador en Escúzar

Las seis empresas constructoras más importantes de España –cuatro de ellas en el Ibex 35– han presentado sus ofertas para el diseño y la obra ... de construcción del complejo Ifmif Dones, incluido el principal, que albergará el acelerador de partículas destinado a validar los materiales capaces de contener la generación de energía de fusión. Se trata de Acciona, Dragados –del grupo ACS–, Ferrovial y FCC–que concurren juntas– Obrascón Huarte Laín (OHLA) y Sacyr. Tres de ellas, además, han presentado sus ofertas en Unión Temporal de Empresas con firmas granadinas: Dragados con Negratín, Ferrovial y FCCcon Añil, y Sacyr con Cuerva.

El contrato, por valor de unos 200 millones de euros con IVA, incluye el diseño y la obra civil de catorce edificios en la parcela de 100.000 metros cuadrados en la Citai de Escúzar, entre ellos, el edificio principal, un gigantesco bloque de 100 metros de largo por 80 de ancho y 40 de alto que albergará la fuente de neutrones, además de los edificios destinados a los sistemas auxiliares: el almacén de tratamiento de residuos radiactivos, las torres de refrigeración, las plantas de tratamiento de agua, el módulo de protección contra incendios y el generador de energía de emergencia.

La mesa de contratación del acuerdo marco se reunió el 10 de septiembre –uno de sus miembros se abstuvo por su relación profesional previa con una de las empresas participantes–, presidida por Moisés Weber, adjunto a la dirección de Ifmif Dones.

Calendario 12 junio 2025 La Plataforma de Contratación del Sector Público publica la petición de ofertas para la licitación del acuerdo marco para el diseño y obra de Ifmif Dones.

25 agosto 2025 Fecha límite para presentar las ofertas.

10 septiembre 2025 La mesa de contratación da cuenta de las cinco ofertas presentadas.

Diciembre 2025 El consorcio prevé que el acuerdo marco será adjudicado antes de fin de año

2026 Una vez adjudicada la licitación, la empresa o UTE ganadora junto a los técnicos del consorcio diseñarán los pasos a seguir. Se espera que la preparación de los terrenos comience a mediados de año.

2034 En paralelo a la obra civil se desarrollarán por parte de los socios del Programa Dones –por el momento España, Croacia, Japón y Fusion for Energy– las tecnologías necesarias para la construcción del acelerador de partículas, en el que se probarán los materiales capaces de resistir las condiciones extremas de generación de energía de fusión. La instalación debería empezar a funcionar en 2034.

A partir de esa fecha, comenzó una fase de estudio de las ofertas presentadas, en las que se valora, por un lado, la capacidad técnica de las participantes, en base a su experiencia previa, y su solvencia financiera –con una puntuación de hasta el 50%– y, por otro, el precio ofertado para cada uno de los diferentes servicios incluidos en la licitación, que se lleva hasta otro 50%.

Entre esos servicios están la preparación del terreno, trabajos de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil, instalación y acabado de edificios, servicios de ingeniería, arquitectura y planificación urbana y arquitectura paisajística, consultoría en suministro de electricidad, agua y gestión de desechos; y servicios de laboratorio.

Empresas locales

Todas las ofertas están lideradas por gigantes del cemento, multinacionales de origen español líderes en su sector. Acciona Construcción SA es la única que se presenta en solitario.

Dragados SA, parte del grupo ACS, lo hace junto a Moncobra e Instalaciones Negratín, una compañía fundada en Granada en 1998 que actualmente tiene su sede central en el PTSy opera en los sectores de energía –especialmente en renovables–, industria e instalaciones, con medio millar de empleados y filiales en Europa, Asia y América.

Por su parte, Ferrovial y Fomento de Construcciones y Contratas concurren junto a Añil Servicios, Ingeniería y Obras SAU, empresa granadina del grupo Aconser especializada en la ejecución de proyectos singulares, desde obra pública a infraestructuras con un alto componente tecnológico, eficiente y sostenible.

Sacyr Construcción se presenta acompañada por Edhinor y Cuerva. La empresa granadina fundada en 1939 como un taller de reparaciones e instalaciones eléctricas ha crecido y se ha diversificado hasta convertirse en una compañía con 220 empleados presente en 24 países en generación, distribución y comercialización de energía, con una importante presencia en renovables y digitalización.

Por último, Obrascon GHuarte Laín SA (OHLA) forma UTE con la también madrileña Construcciones Sánchez Domínguez SAU, Sando, y la catalana ACSA.

Adjudicación

El director del consorcio Ifmif Dones, Ángel Ibarra, asegura que por ahora se están cumpliendo los plazos previstos. «Pretendemos adjudicar el acuerdo marco a finales de este mismo año», anuncia. Después se pondrá en marcha el diseño de detalle de los primeros trabajos a realizar, con el objetivo de empezar la preparación de la parcela a mediados del año 2026.

800 millones de euros es el presupuesto global para la puesta en marcha del proyecto del acelerador de partículas de Escúzar

«El acuerdo marco nos proporciona un 'paraguas' de contratación dentro del cual quedan definidas muchas de las condiciones contractuales que nos relacionarán con el contratista en los próximos años», destaca.

Desde el año pasado los 60 miembros del equipo de Ifmif Dones y Fusion for Energy –la agencia europea para la energía de fusión– trabajan 'de prestado' en el edificio UGR Dones, propiedad de la Universidad de Granada en la Citai. A comienzos del año próximo está previsto que se trasladen a la parcela de enfrente, donde ya está prácticamente terminado el edificio de administración y oficinas, diseñado para acoger a una plantilla de más de de 300 personas. También están casi listos el almacén-laboratorio y el módulo de control de accesos.