Los tres edificios ya construidos en la parcela de 100.000 metros cuadrados en la Citai de Escúzar. Ifmif Dones

Las principales constructoras del país compiten por la obra del acelerador en Escúzar

Las líderes españolas Acciona, ACS, Sacyr, Ferrovial, FCC y OHLA se han presentado a la licitación del diseño y la construcción del complejo Ifmif Dones

Inés Gallastegui

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:35

Comenta

Las seis empresas constructoras más importantes de España –cuatro de ellas en el Ibex 35– han presentado sus ofertas para el diseño y la obra ... de construcción del complejo Ifmif Dones, incluido el principal, que albergará el acelerador de partículas destinado a validar los materiales capaces de contener la generación de energía de fusión. Se trata de Acciona, Dragados –del grupo ACS–, Ferrovial y FCC–que concurren juntas– Obrascón Huarte Laín (OHLA) y Sacyr. Tres de ellas, además, han presentado sus ofertas en Unión Temporal de Empresas con firmas granadinas: Dragados con Negratín, Ferrovial y FCCcon Añil, y Sacyr con Cuerva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

