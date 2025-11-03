La princesa Victoria Romanovna se enamora de Granada en su visita a la Alhambra y al Albaicín

La princesa italiana Victoria Romanovna se ha enamorado de Granada tras visitar la ciudad junto a su familia. La esposa del gran duque Jorge de ... Rusia ha recorrido lugares tan emblemáticos como la Alhambra y el Albaicín con su marido y sus dos hijos, con quienes ha disfrutado de unas pequeñas vacaciones después de estar en Roma.

Romanovna ha compartido un pequeño vídeo donde se le puede ver a ella con la Alhambra de fondo en el Paseo de los Tristes. «'Granada bella!'», cita la publicación. No obstante, no es la única imagen que ha plasmado durante su visita. En otra recopilación de fotografías se puede ver a su marido, Jorge Mijáilovich, en los palacios nazaríes y en el Generalife. El propio duque ha subido a su cuenta de Instagram otra imagen en la que se le puede ver en el Patio de los Leones.

Según recoge 'Vanity Fair', tras visitar el complejo monumental, la familia decidió recorrer algunos de los barrios más tradicionales de la ciudad, como el Albaicín, donde pararon a tomar algo en una de sus terrazas aprovechando el buen tiempo. También estuvieron en el Realejo y en el Sacromonte; en este último pudieron conocer sus cuevas y su tradición flamenca.

En otra de las fotografías que ha compartido la princesa italiana se podía ver a su hijo Alejandro, nacido en 2022, sosteniendo una guía de la ciudad para no perderse ningún detalle. Y es que el matrimonio ha exprimido al máximo sus días en Granada y se han ido encantados con sus pequeñas vacaciones en la tierra natal de Federico García Lorca.