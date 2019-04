El estreno de Rocío Díaz en la 'colina roja' Marifrán Carazo, Rocío Díaz y Pablo García en la Alhambra. / PEPE MARÍN La antigua concejala encara sus comienzos en la dirección de la Alhambra con «ilusión y ganas» y la recuperación del Albaicín como objetivo central SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Martes, 2 abril 2019, 00:23

«Qué preciosidad de sitio. Ya verás qué bien estás aquí cada día». Puede parecer una frase dicha por un padre en el primer día de colegio, pero es un estreno bien distinto: el primer lunes de Rocío Díaz como directora del Patronato de la Alhambra. El que lo decía no era otro que Pablo García, delegado del Gobierno en Granada, quien, junto con Marifrán Carazo, consejera de Fomento, y Antonio Granados, delegado de Fomento y Cultura, quiso acompañar a la que consideran una trabajadora única y alguien preparado para sacar «lo mejor» de la Alhambra y su gestión. El comentario de García no exagera un ápice la belleza del entorno en el que ahora realizará su labor la antigua concejala del PP. En pleno corazón del entorno monumental, en el parador de la Alhambra, una verja separa a los cientos de turistas que cada día pasan por el conjunto nazarí de la que ahora será la encargada de dirigir el lugar. El olor a flores recién abiertas y a vegetación regada por la lluvia guía a Díaz hasta su nueva oficia: una estancia enmarcada en blanco y negro que trasmite una calma que a menudo echará en falta. El orden impoluto que impregna cada esquina de esta larga habitación delata el escaso tiempo aún vivido allí. Y las decenas de tomos de todas las materias, estilos y edades que llenan las enormes estanterías del despacho son un reflejo de la larga historia que el monumento acumula.

Marifrán Carazo, Rocío Díaz, y Pablo García en la Alhambra.

A la salida de esta oficina, se dispone la que puede ser considerada la joya de la corona, la que será su respiro en sus días más duros, un jardín repleto de coloridas flores que finaliza en un poyete desde el que se puede ver gran parte del monumento. «Es una maravilla», dice Díaz.

Ayer a las 12 y media de la mañana, Rocío Díaz pasaba a su nuevo despacho resguardada por sus dos compañeros de su partido, que no querían perderse un momento histórico para el PP, que llegaba al fin a la dirección del Patronato de la Alhambra tras treinta años gestionado por otras siglas. Pero no era la primera vez que Rocío Díaz llegaba a ese lugar. Solo un día después de su nombramiento, celebrado el pasado martes, ya estaba visitando al que será su equipo. «Lo primero que hice fue venir, observar y reunirme con los trabajadores», explicó Díaz. Y en ese primer día también se produjo ese traspaso de poderes entre el anterior director, Reynaldo Fernández Manzano, la consejera de Cultura y ella misma. Para Díaz, el Albaicín es uno de los ejes centrales de su mandato para que no sea considerado «el hermano pobre» de la Alhambra. Y sobre todo, busca apartar el conjunto de la polémica. No es tarea sencilla, pero piensa luchar hasta dejar marcada su impronta en la colina roja.