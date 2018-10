«Es la primera vez que concurre a estas elecciones una lista totalmente paritaria» Alicia Cano Entrevista a Margarita Manzano Enríquez de Luna, candidata a decana del Colegio de Abogados de Granada YENALIA HUERTAS Granada Jueves, 4 octubre 2018, 01:40

Datos biográficos:

Ciudad y año de nacimiento: Granada, 1958

Años ejerciendo como abogada: 35 años

Lugar donde estudió Derecho: Facultad Derecho de Granada

Miembros de la candidatura: Margarita Manzano Enríquez de Luna, María Teresa Morales Zubeldia, Ángel Domínguez González, Inmaculada Guijosa Campos, Antonio Parejo Carmona, Sacramento Gómez Montalvo, Juan María Galán Chillón, Inmaculada Rodríguez Díaz, Carlos Cía Molina, Yolanda Navarro Urquiza, Juan José Gutiérrez Fernández, María Expiración Jiménez Salguero, Manuel José López Martínez, Sara Ruiz Estudillo, José Luis Ramos Muñoz y José Luis Martínez del Mármol.

-¿Por qué presenta esta candidatura?

Concurrimos un grupo de compañeros ilusionados, con ganas de trabajar y con la idea de poner en movimiento el Colegio dándole otro rumbo hacia una dirección más dinámica, cercana, práctica, y dotándolo de la máxima transparencia.

-¿En qué se diferencia de las restantes?

Se diferencia por el importante protagonismo e integración de la mujer que hasta este momento, hasta ahora, ha sido más bien escaso si la comparamos con la presencia de los hombres que hay en esta profesión. Es la primera vez que concurren a las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada una lista totalmente paritaria, con participación equilibrada de hombres y mujeres, siendo encabezada ésta por una mujer, que sería la primera Decana tanto en Granada, como en Andalucía.

-¿Cuáles son sus retos en caso de salir elegida como decana?

Mis retos primordiales son acercar el Colegio al colectivo, acercar el Colegio a los abogados, sobre todo a los jóvenes, a los que se sienten obligados a abonar la cuota mensual cuando la institución -opinan-, no les reporta absolutamente nada, para que se sientan identificados con ésta entidad para que ellos vean y comprueben que lo que nos mueve a nuestra Candidatura es el espíritu de servicio al colegiado para mejorar las cosas, reducir la cuota colegial, adaptar el seguro de responsabilidad civil a la siniestralidad; la importancia de la transformación digital del Colegio con el fin de impulsar e implementar, entre otros, el voto telemático; el Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, un reto muy importante, y hacer efectiva la reivindicación de actualización de los baremos existentes, exigiendo el pago puntual de los trabajos realizados e incorporando aquellas actuaciones que ahora no son reconocidas para su abono, así como la posibilidad de realizar los cursos de reciclaje 'on line'; transparencia en la gestión colegial; crear un espacio de 'coworking' en dependencias colegiales; procurar la unificación de sedes y entre tanto, estudio económico, urbanístico y jurídico para la adaptación de las sedes colegiales a la normativa sobre accesibilidad.

-¿Cuál es el perfil de sus compañeros de lista?

Es muy diverso y en el que confluyen y se conjugan veteranía, juventud, experiencia, inquietudes por mejorar el colegio, trabajo en equipo, proyecto en común y ganas de tener un colegio en movimiento y cercano al abogado.

-¿Qué valores quieren transmitir?

Se resumen en responsabilidad en el trabajo, compromiso con el compañero y transmitir confianza para evolucionar.

-¿Qué balance hace del trabajo hecho hasta ahora por el último decano?

Realmente, son muchas las cosas a tratar en el colectivo y unas se han resuelto de forma más acertada que otras, destacando que hay cuestiones que son mejorables.

-¿Qué hay que mejorar del colegio granadino?

Luchar por la mejora de las cuantías de la prestación del servicio del turno de oficio.

-¿Con qué lema concurren?

'Ahora es el momento' y 'Otro rumbo es posible'.

-¿Qué esperanza tienen en las urnas?

Estamos trabajando con mucha ilusión y, sinceramente, tenemos esperanzas de llegar a la meta y conseguir nuestro objetivo

-¿Han programado alguna actividad para pedir el voto de los colegiados?

Lo que se dice programar actividad no, ya que consideramos que haciendo llegar nuestro programa con transparencia, es suficiente para conseguir movilizar al colectivo y que haya un incremento considerable de participación, volcándonos con el abogado joven que es un activo muy importante para el colegio.

-Haga un diagnóstico de la abogacía actualmente.

Actualmente es necesario dignificar la abogacía con un reconocimiento a los profesionales que la ejercen como garantes del derecho de defensa del ciudadano y la tutela judicial efectiva y un reconocimiento expreso al abogado del Turno de oficio que se encuentra muy abandonado por las instituciones.