El primer vuelo entre Granada y Barcelona saldrá una hora y media antes

Vueling tendrá un avión que pernoctará en Granada, que permitirá operar el primer y último horario del día, favoreciendo las conexiones con vuelos intercontinentales y ... el turismo de negocios. Esta novedad aérea se ha dado a conocer en un encuentro este miércoles entre el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y la responsable de Public Affairs de Vueling, Rosaura Férriz, en el marco de la World Travel Market en Londres.

La pernoctación de la aeronave de Barcelona en el aeropuerto Federico García-Lorca es una vieja reivindicación que desde Diputación se ha pedido en ocasiones a las aerolíneas. De esta manera, se adelanta la primera rotación y se retrasa la última.

Como indicaron desde Vueling, gracias a la pernocta «podemos ofrecer mejor horario durante todo el dia, mejor conectividad». Con el avión madrugador, los granadinos podrán llegar a encuentros laborales y de negocios con más soltura y además se abrirán más opciones a la hora de coger un avión internacional en el aeropuerto de Barcelona. El cambio de horario se aplicará desde el verano.

A las 7.00 y a las 23.00

Desde la compañía aérea apuntaron que así saldría de Granada el primer vuelo a las 7.00 horas de la mañana y el último aterrizaría en el Federico García Lorca a las 23.00 horas, media hora más tarde que en la actualidad. Ahora mismo el primer vuelo hacia el aeropuerto barcelonés despega pasadas las 9.30 y vuela desde Barcelona a las 20.20 horas de la tarde.

En 2004, gracias al vuelo de Iberia con Madrid, el aeródromo granadino amplió su horario y empezó a estar operativo desde las 7.00 horas hasta las 23.15 de la noche, sustituyendo al anterior horario, de 7.30 a 22.00 horas.

El anuncio se ha realizado en la World Travel Market de Londres (Reino Unido), según ha informado la Diputación de Granada, cuya diputada provincial de Turismo, Marta Nievas, se ha congratulado de este logro tras un encuentro con el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y la directora de Asuntos Públicos de Vueling, Rosaura Ferriz.

Ha sido un vuelo «muy demandado no sólo por los empresarios, sino también por el sector turístico» y ahora esta «novedad» permite «tener una mejor conexión» también con las rutas internacionales que operan desde El Prat. Por tanto, «hoy Granada está de enhorabuena porque consigue tener una mejor conectividad», ha concluido Nievas.