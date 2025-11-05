Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Despegue de un vuelo en el aeropuerto de Granada. Ideal

El primer vuelo entre Granada y Barcelona saldrá una hora y media antes

Vueling adelantará la conexión para llegar a citas de negocios y conexiones internacionales

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

Vueling tendrá un avión que pernoctará en Granada, que permitirá operar el primer y último horario del día, favoreciendo las conexiones con vuelos intercontinentales y ... el turismo de negocios. Esta novedad aérea se ha dado a conocer en un encuentro este miércoles entre el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y la responsable de Public Affairs de Vueling, Rosaura Férriz, en el marco de la World Travel Market en Londres.

