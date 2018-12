El primer borrador de presupuesto de Granada en cuatro años destina la mitad del gasto a nóminas, bancos y autobuses Baldomero Oliver presenta el borrador del presupuesto. / Ramón L. Pérez El IBI sustenta el aumento del 5,3% de los ingresos, en los que el Estado incrementa su aportación y la Junta de Andalucía la disminuye ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Martes, 18 diciembre 2018, 22:03

El Ayuntamiento de Granada presentó ayer su primer presupuesto en cuatro años, el primero desde que Francisco Cuenca es alcalde. Las cuentas para 2019, anunciadas por el concejal de Economía, Baldomero Oliver, muestran un gasto en personal municipal mayor al registrado en 2015. También se incrementa la partida destinada al transporte público –en 2015 no había LAC– y el dinero para la satisfacción de los préstamos solicitados en 2012 y 2013 para pagar facturas pendientes. Estos tres conceptos se llevan la mitad de la tarta de gastos municipales, que aumenta un 5,3%, al igual que los ingresos, en los que el Estado incrementa su aportación y la Junta de Andalucía la disminuye.

Gráfico. Principales partidas de ingresos y gastos en el presupuesto de Granada para 2019. / Carlos Javier Valdemoros

Baldomero Oliver culpó al Gobierno central del ascenso del capítulo de personal del presupuesto y aseguró que el incremento de las retribuciones en 6,2 millones es provocado por la subida del sueldo de los funcionarios impuesta desde Madrid. Este ascenso se produce a pesar de que el Consistorio tiene aprobado un cronograma de amortización de plazas de trabajo incluido en el plan de ajuste. De la subida en transporte público señaló al anterior equipo de gobierno, ya que fue el que puso en marcha la Línea de Alta Capacidad (LAC), que derivó en el actual sobrecoste de los autobuses con respecto a lo que valían en 2015. Al PP también lo responsabilizó de los más de 24 millones que en 2019 habrá que devolver a las entidades bancarias por los grandes préstamos solicitados en 2012 y 2013. En total, son 20 millones más de gasto con respecto a 2015 entre estos tres elementos del presupuesto que Baldomero Oliver aseguró que habrá que pagar «sí o sí», haya o no haya unas cuentas en 2019.

Gráfico. Partidas destacadas dentro del presupuesto municipal para 2019. / Carlos Javier Valdemoros

El concejal de Economía explicó que el presupuesto para 2019 podrá cuadrar si se materializa el incremento del recibo del IBI propuesto por el gobierno de la cuidad. De hecho, el aumento de este impuesto desde 2015 es similar al ascenso total de los ingresos. Oliver también puso en valor el esfuerzo realizado por el área económica de la capital para ajustar los gastos y que no se dispararan con respecto a 2015. El principal recorte se produce en el precio de adjudicación de los contratos municipales, en los que la ciudad se ahorrará en 2019 más de cinco millones de euros en comparación con 2015.

27 de diciembre

Con este borrador de presupuesto sobre la mesa de los grupos políticos, los portavoces municipales mantendrán una reunión en la última semana de diciembre, que inicialmente se ha fijado para el día 27. En ella el equipo de gobierno escuchará a los grupos políticos y después de la misma decidirá si inicia una negociación con ellos para posteriormente transformar el anteproyecto de presupuesto en un expediente formal. La idea del equipo de gobierno es que el debate sobre los presupuestos no se vaya más allá del mes de marzo y dio a entender que en el caso de no tener los apoyos suficientes para sacar el presupuesto adelante no lo someterá a votación.

Oliver valoró positivamente este presupuesto, que aseguró que se ha redactado «para que sea cumplido» y así «conseguir el equilibrio presupuestario». En su opinión, garantizan «la senda de recuperación económica, la igualdad entre los barrios de la ciudad, el comercio de proximidad y la cultura de calidad con el objetivo puesto en Granada 2031».