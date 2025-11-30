«Prevenir los discursos de odio evita la violencia y el sufrimiento»

Hay ciertas publicaciones en redes sociales y/o noticias que generan olas de comentarios. Leerlos supone introducirse en una marea de rabia que parece inundarlo ... todo, aunque, como conviene recordar, no es más que la representación de una parte de la sociedad. En el Grupo de trabajo contra el discurso de odio, dependiente del Instituto de la paz y los conflictos de la Universidad de Granada, lo saben bien. «Hay comentarios brutales en redes sociales en contra de los inmigrantes», alertan. Prevenir estas actitudes desde la infancia se podría traducir en una disminución de las agresiones físicas. «Los discursos de odio en redes pueden generar actitudes violentas en la vida real», advierten.

José Ferrer, coordinador de este grupo, e Inmaculada Yuste, secretaria del mismo, exponen que realmente cala en la sociedad. En el último estudio que realizaron en la provincia granadina, los datos les sorprendieron. El 89% de los encuestados o bien habían ejercido un discurso de odio o bien habían sido objeto de ataque. «La mayoría se produce a través de redes sociales, aunque hay que tener en cuenta la brecha digital. Hay gente mayor que no las maneja, así que para saber el dato real hay que abarcar ambos ámbitos, el digital y el real», indican.

La diana del delito de odio, según las investigaciones realizadas por este grupo, suelen ser mujeres con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años, migrantes, con un sueldo inferior a 1.100 euros al mes. El que lo ejerce se considera a sí mismo progresista y juzga, en este orden, por las ideas políticas, la apariencia física y la pertenencia a una minoría ética, religiosa y lingüística.

Conceptos diferenciados

A menudo suele confundirse delito de odio con discurso de odio, pero José Ferrer insiste en la diferencia. «Odiar no es delito, pero si lo haces por redes públicas y a colectivos vulnerables, puede serlo. No todos los discursos de odio acaban en delito, pero todos los delitos han sido antes discursos de odio. Nuestro fin, en este sentido, es la prevención. Hacerlo evita la violencia y el sufrimiento», manifiesta. Y es que ciertas actitudes en redes sociales pueden desembocar en agresiones físicas en la vida real. «Hemos comprobado cómo, al creer por un bulo que un delito lo ha cometido un menor inmigrante, hay gente que ha ido a centros de menores a buscarlos», lamenta.

La prevención surte efecto especialmente cuando esta problemática se aborda desde edades tempranas. Los trabajadores de este grupo perteneciente al Instituto de la paz y los conflictos están llevando a cabo formaciones tanto en la casa de la juventud como en institutos. «Algunos no son conscientes de las consecuencias que acarrea y lo que puede suponer para otras personas. La recepción de nuestras formaciones, que son talleres amenos, es muy positiva», relata Inmaculada Yuste. Actualmente se encuentran en conversaciones con Educación para ampliar estas charlas a más institutos granadinos.

Medios de comunicación

En este contexto, influye enormemente la labor de los medios de comunicación. Un ejemplo de cómo el discurso de odio ha calado en la sociedad es la repercusión de una noticia publicada el pasado fin de semana por IDEAL. Trataba sobre el abandono de menores migrantes, principalmente de origen marroquí, a las puertas de las comisarías, puestos de la Guardia Civil o centros de protección de menores, «manifestando encontrarse en situación de desamparo con el fin de que las instituciones españolas asuman su tutela, protección y desarrollo personal y educativo», tal y como ha advertido la Fiscalía. «Comprobamos cómo en redes sociales se virtieron comentarios muy hirientes a raíz de su publicación», explican desde el grupo. En este sentido, puntualizan que la problemática recogida por este medio representa menos de un 1% del total de menores no acompañados que llegan a España. Además, los extranjeros que cometen delitos, según el INE, representan el 13,4% del total; el resto son españoles.

El Grupo de trabajo contra el discurso de odio cita las estadísticas del Gobierno y la ONU, que cifran en 250.000 los inmigrantes que España necesitará no solo para garantizar el estado de bienestar, sino para mantener la forma actual de producción. Lo ideal sería buscar la tolerancia, pero basta con que haya una convivencia pacífica. «Que respeten el ordenamiento jurídico, nosotros los acojamos y ellos se integren sin renunciar a sus creencias, a su personalidad, a su carácter y a su acervo cultural», concluyen los profesionales.