José Ferrer e Inmaculada Yuste, del Grupo de trabajo contra el discurso de odio. Pepe Marín

«Prevenir los discursos de odio evita la violencia y el sufrimiento»

El grupo de trabajo enfocado en esta materia en Granada alerta de que estas actitudes en redes sociales pueden traducirse en agresiones físicas

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

Hay ciertas publicaciones en redes sociales y/o noticias que generan olas de comentarios. Leerlos supone introducirse en una marea de rabia que parece inundarlo ... todo, aunque, como conviene recordar, no es más que la representación de una parte de la sociedad. En el Grupo de trabajo contra el discurso de odio, dependiente del Instituto de la paz y los conflictos de la Universidad de Granada, lo saben bien. «Hay comentarios brutales en redes sociales en contra de los inmigrantes», alertan. Prevenir estas actitudes desde la infancia se podría traducir en una disminución de las agresiones físicas. «Los discursos de odio en redes pueden generar actitudes violentas en la vida real», advierten.

