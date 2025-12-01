«Este es el presupuesto de la mejora económica»

Más de 350 millones de ingresos, 9 millones de superávit... Las grandes cifras record harán del presupuesto de 2025 el de la «mejora económica». Así ... lo ha bautizado la regidora de la ciudad, Marifrán Carazo, que ha reivindicado el rigor con las cuentas del equipo de gobierno.

La primera edil ha recordado la senda positiva financiera en la que la ciudad se encuentra embarcada desde el inicio del mandato. Como ha recordado, nada más aterrizar, su objetivo fue actualizar las cuentas para «garantizar la estabilidad». Aquel presupuesto que bautizó como el de la «transición» dio paso a otro expansivo, el de 2025, que es el que ha permitido a Granada «mirar al futuro de otra forma» gracias al cumplimiento de todos los indicadores económicos.

Carazo ha sido rotunda al recordar el impacto de las últimas cuentas, con una bajada del agujero en la tesorería de -65 a -10 millones y una mejora de la situación financiera que ha permitido a Granada encadenar 16 meses con el periodo medio de pago a proveedores por debajo del límite legal, algo que no había sucedido desde que este indicador se creó hace más de una década.

Así, sobre estos pilares, la primera edil ha hablado de unas cuentas «de mejora económica» que ponen a la ciudad en el camino de limpiar la tesorería al final del mandato. El cumplimiento de los compromisos es a lo que ha prometido Carazo, que ha asegurado que su deseo es mantener «rigor en las cuentas, firmeza en la gestión y mejora por encima de lo ordenado en el plan de ajuste».

«Es lo que deseo, culminar el mandato mejorando los requisitos, algo que es esencial para que Granada recupere la normalidad y dejen de pasar por las situaciones que nos veníamos encontrando», ha dicho.