El portavoz municipal, Jorge Saavedra, ha dado cuenta este viernes de las recomendaciones realizadas por el ministerio. Pablo Rodríguez

El presupuesto de Granada tendrá un superávit de 9 millones

Hacienda obliga a la ciudad a ajustar las cantidades de las tasas, lo que permite incrementar los ingresos en 407.000 euros más de lo inicialmente previsto

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:38

Comenta

El presupuesto de Granada tendrá finalmente un superávit de 9 millones. Los ajustes a los que ha obligado el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento han ... permitido que la ciudad pueda incrementar la diferencia entre gastos e ingresos en algo más de 1 millón respecto a lo inicialmente previsto, lo que tendrá presumiblemente un impacto en la mejora de la situación financiera municipal, que sigue bajo un plan de ajuste desde hace una década.

