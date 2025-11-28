El presupuesto de Granada tendrá un superávit de 9 millones

El presupuesto de Granada tendrá finalmente un superávit de 9 millones. Los ajustes a los que ha obligado el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento han ... permitido que la ciudad pueda incrementar la diferencia entre gastos e ingresos en algo más de 1 millón respecto a lo inicialmente previsto, lo que tendrá presumiblemente un impacto en la mejora de la situación financiera municipal, que sigue bajo un plan de ajuste desde hace una década.

El portavoz municipal, Jorge Saavedra, ha dado cuenta este viernes de las recomendaciones realizadas por el ministerio, que ha dado el visto bueno al borrador de cuentas remitido por el Consistorio. Según ha detallado, los principales cambios afectan a dos tasas, la del ICIO, que grava las obras, y el IAE, que afecta a las actividades económicas. En ambos casos, se ha recomendado una reducción de 4,5 millones de euros.

Sin embargo, el ministerio ha aconsejado aumentar también la partida de transferencias del estado por encima de los 5 millones, lo que deja un saldo favorable de 407.000 euros respecto a la situación inicial.

El resto de cambios afectan a dos de los capítulos del presupuesto, el 1, que es el dedicado al gasto en personal, y el 2, que es el que afecta, entre otras cosas, a los suministros municipales. Hacienda aconseja reducir un 2% las partidas, aunque abre la puerta, según ha dejado entrever el portavoz, a que se desplacen a otros capítulos, lo que ha llevado a cabo ya el Consistorio.

Saavedra ha reconocido que el Ayuntamiento, pese al visto bueno dado por Hacienda, no está de acuerdo con la valoración y ha lamentado que el ajuste se incremente del 1% que planteó el año pasado al 2% aconsejado ahora. De hecho, el dirigente ha reconocido que se ha pedido al ministerio que reconsidere la recomendación, puesto que afecta a los planes de expansión de personal previstos por el equipo de gobierno para reforzar los servicios públicos tras una década en la que el Consistorio no ha podido reponer las bajas de la plantilla.

Lunes, nueva cita

Pese a lo anterior, el portavoz ha puesto en valor el «esfuerzo» realizado por el gobierno municipal para estabilizar la economía y ha sacado pecho de la mejora de los indicadores financieros. Entre otros, ha mencionado la bajada del remanente de tesorería, que contempla el dinero que quedaría en las cuentas si la ciudad ingresara todo lo que se le adeuda y pagase todo lo que debe. En 2023 era de -65 millones de euros y al cierre de 2024 era de -10 millones.

El dirigente también ha referido el descenso de la deuda viva de la ciudad de 165 a 130 millones, y ha destacado el aumento de la capacidad de financiación en el mismo periodo de 19 a 64 millones. «Son cifras muy significativas», ha dicho Saavedra, «que reflejan la mejora de las cuentas de la ciudad».

Saavedra ha avanzado que el Ayuntamiento ya está trabajando en los ajustes del presupuesto y ha informado de que los planes son que el expediente, ya con los cambios realizados, pueda aprobarse el próximo lunes por la junta de gobienro local, lo que dará comienzo a la tramitación de las cuentas de 2026.