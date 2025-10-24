Un preso propina una paliza y le rompe el tabique nasal a un funcionario de la cárcel de Albolote El interno se encontraba en una celda de forma temporal a la espera de ser traslado al centro penitenciario de Sevilla

Un preso procedente del centro psiquiátrico de Alicante agredió este pasado jueves a un funcionario de la prisión de Albolote al que propinó diversos puñetazos en el rostro rompiéndole el tabique nasal, según ha denunciado CSIF, que ha urgido medidas de refuerzo para salvaguardar la seguridad de los funcionarios de prisiones.

Delegados de CSIF en la prisión granadina han denunciado que los hechos ocurrieron el jueves sobre las dos de la tarde, cuando el interno se encontraba en una celda de forma temporal esperando su traslado al centro penitenciario de Sevilla.

En un momento dado, se abalanzó sobre el funcionario que fue a proceder a su traslado y «con actitud violenta, sin mediar palabra, comenzó a propinarle puñetazos y golpes en el rostro rompiéndole el tabique nasal». Como consecuencia de la agresión, el funcionario perdió el conocimiento, tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios de la prisión y luego se fue por su propio pie hasta un centro hospitalario.

CSIF Granada ha lamentado «la masificación» que sufre el centro penitenciario de Albolote, con alrededor de 1.264 internos, una cuestión que «complica la labor diaria y multiplica el riesgo de agresiones a la plantilla».

La organización sindical ha señalado que factores como la masificación de la población reclusa, la escasez de profesionales, la nula separación interior y la falta de realismo por parte de los responsables han desembocado en una situación insostenible en los centros penitenciarios.

A juicio del sindicato, este nuevo episodio de violencia es un ejemplo «de la situación de inseguridad creciente en las cárceles de todo el país, en especial cuando se trata de internos con patologías psiquiátricas que son atendidos por el personal funcionario sin medios adecuados y sin personal especializado».

Por ello, CSIF Granada reclama el refuerzo de plantillas, la cobertura de vacantes con agilidad y una formación específica para atender a la población reclusa que presente problemas de salud mental además de una actualización de los medios coercitivos, como las táser, para afrontar situaciones «muy complejas y peligrosas como las que se producen en las prisiones».

Por último, el sindicato ha reclamado el reconocimiento del personal de prisiones como agentes de la autoridad, una reivindicación histórica de la organización «que no puede esperar ni un minuto más».