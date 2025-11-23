Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un buzón lleno de cartas. Ideal

Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre

El procesado, que en una de las misivas exigió a las víctimas que le llevaran drogas a la cárcel, ha sido condenado a una multa y una pena de alejamiento

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:47

Comenta

El acusado pretendía revestir sus amenazas con el mayor grado de verosimilitud posible y, para lograrlo, recurrió a un método aparatoso: manchó con su sangre ... las cartas que enviaba a las víctimas, una pareja a la que conocía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  6. 6

    Almuñécar adjudica los 44 puestos del futuro mercado de abastos
  7. 7

    «El del VAR decidió que no era roja»
  8. 8 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  9. 9

    A un palo de otra remontada
  10. 10 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre

Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre