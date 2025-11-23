Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre

El acusado pretendía revestir sus amenazas con el mayor grado de verosimilitud posible y, para lograrlo, recurrió a un método aparatoso: manchó con su sangre ... las cartas que enviaba a las víctimas, una pareja a la que conocía.

Aunque la sentencia de la Audiencia de Granada que ha confirmado la condena del procesado no lo dice expresamente, el individuo en cuestión estaba en prisión cuando remitió las misivas intimidantes a los denunciantes. De hecho, una de las epístolas contenía el siguiente mensaje: «O me pagáis o me metéis droga en la cárcel por vis a vis», detalla la resolución judicial.

En otro de sus escritos, el encausado redactó un aviso helador:«Os voy a matar como no me deis mi dinero».

Mensajes perturbadores

Y además estaba el siniestro detalle de derramar su sangre en las cuartillas para reforzar la credibilidad de sus advertencias, según el tribunal provincial. En ese sentido, el juzgado que vio el caso en primera instancia concluyó que la conducta del investigado perturbó «seriamente» «el sosiego y la tranquilidad» de los destinatarios de las cartas. En consecuencia, ha impuesto al autor de las misivas a una pena de multa 540 euros y a otra de alejamiento de los perjudicados. En concreto, tiene prohibido acercarse a los perjudicados «a una distancia inferior a 200 metros (...) bajo apercibimiento expreso de incurrir en delito de quebrantamiento de condena, medida cuya duración se fija en un tiempo de seis meses»

Pese a que el acusado reconoció su responsabilidad, según especifica el fallo del juzgado de Instrucción que enjuició los hechos, decidió presentar un recurso ante la Audiencia de Granada que no ha prosperado por sus deficiencias. Los magistrados dicen que el inculpado no «especifica las razones o motivos de la impugnación , mas allá de efectuar una serie deslavazada de consideraciones personales».