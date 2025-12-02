Un preso amenaza e hiere a cuatro funcionarios en la prisión de Albolote

Un preso clasificado como peligroso, que se encontraba en tránsito en la prisión de Albolote para ser conducido a otro centro penitenciario, atacó este lunes ... a tres funcionarios. Uno de ellos cayó por las escaleras y se golpeó en la cabeza, según han informado los sindicatos CC OO y CSIF. Además, les amenazó con frases como «ya he matado a dos y no me importa uno más».

Los hechos ocurrieron este lunes, 1 de diciembre, a las 20.00 horas. El preso se encontraba en la noche de ayer «en tránsito», solamente para pernoctar, desde el centro penitenciario Puerto (Cádiz) al de Brians (Barcelona). Estaba clasificado como peligroso y había sido «incompatible» en otras prisiones por acumulación de incidentes regimentares (peleas y agresiones a otros internos y funcionarios). Los sindicatos insisten en que el individuo llevaba «todo el día protestando e increpando a los funcionarios». Los amenazó y exigió ver a su pareja, también interna.

El Jefe de servicios acudió a la celda acompañado de varios funcionarios para intentar reconducir la situación. «Lejos de colaborar, el interno insultó, empujó y se encaró con el mando», aseguran los delegados sindicales de CSIF, por lo que se ordenó su traslado a régimen cerrado. Durante el descenso por las escaleras, el interno se giró de manera súbita, golpeó a un funcionario y le propinó una patada al Jefe de servicios, haciéndolo caer «violentamente por los peldaños». Se golpeó en la pared y se hizo una brecha en la cabeza con sangrado. También sufrió un latigazo cervical y abdominal. Necesitó asistencia médica en el propio centro y hospitalaria después. Otros tres funcionarios resultaron heridos con «contusiones y morados» y requirieron de atención sanitaria en Urgencias debido a la gravedad de los golpes sufridos durante la reducción de dicho interno.

Más seguridad

Cecilia Vargas, delegada de CC OO en la prisión de Albolote, ha recordado que hace solo unas semanas otro interno golpeó fuertemente a un funcionario en la cara, rompiéndole la nariz. «El Protocolo de actuación frente a las agresiones en prisiones no funciona, porque actúa una vez producida la agresión y no la previene», ha señalado. CC OO reclama asimismo que Albolote «no sea un centro de tránsitos». «Hay prisiones mejor ubicadas en Andalucía y con una plantilla más rejuvenecida», ha indicado, a la par que ha denunciado la «masificación» en Albolote y la falta de personal.

Por su parte, CSIF ha recordado que el centro penitenciario de Albolote es uno de los más masificados del país, con alrededor de 1.264 internos, una cuestión «que complica la labor diaria y multiplica el riesgo de agresiones a la plantilla». La última agresión «es una prueba más de la alarmante escalada de violencia» que se vive en las prisiones españolas en la actualidad. «En lo que va de año, se han contabilizado 504 agresiones a personal funcionario en los centros penitenciarios del país, según el portal de Transparencia del propio Ministerio del Interior. Ante la falta de medios, de personal y de protección con la que los profesionales deben enfrentarse diariamente a internos extremadamente peligrosos, cada 17 horas y 24 minutos se produce una agresión a personal penitenciario en España», ha incidido.