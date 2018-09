«Presionaremos para que Susana Díaz se reúna con los trabajadores del metro» Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, los líderes de 'Adelante Andalucía', posan en la redacción de IDEAL. / PEPE MARÍN Entrevista a Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía, y Antonio Maíllo, coordinador general de IU Andalucía | Los líderes de la izquierda andaluza visitan Granada para presentar el proyecto 'Adelante Andalucía' para las próximas elecciones autonómicas ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Viernes, 28 septiembre 2018, 00:43

Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, los líderes autonómicos de Podemos e IU, liderarán una candidatura conjunta en las próximas elecciones autonómicas, que como muy tarde se celebrarán la próxima primavera. Unidos, hablando ambos como si fueran uno, visitaron el pasado martes Granada y la redacción de IDEAL, en la que expresaron su intención de poner a los trabajadores del metro en el centro del debate autonómico como ya ocurriera con la 'desfusión'.

-¿Por qué 'Adelante Andalucía' y no Unidos Podemos Andalucía?

-Antonio Maíllo: Porque miramos al futuro y porque ponemos en el centro de nuestro proyecto político a Andalucía. Es un gran acierto que interpela a la sociedad andaluza y la trasciende.

-Teresa Rodríguez: Hay otro motivo más. Establecer una equivalencia entre las organizaciones que fundamos la iniciativa y un espacio en el que nos relacionáramos de igual a igual. En otros nombres se visualiza mayor protagonismo de unas siglas frente a otras.

-¿Esta confluencia que ahora se inicia llevará con el paso del tiempo a la desaparición de Podemos e IU como conceptos políticos?

AM: La criatura tiene que echar bien los andares. Hemos recibido un aliento en sectores que no están organizados y ven en este proyecto un referente en el que se sienten cómodos. Lo demás se irá andando de una forma cómoda y sin forzar nada.

-TR: Además lo hacemos con mucho respeto a la identidad de cada uno, a su trayectoria y a su patrimonio político acumulado. Nadie tiene que desprenderse de su mochila, sino aportarla a un proyecto común.

-Pero la unión esta diseñada con la perspectiva de trabajar a largo plazo, no es un proyecto puntual.

-AM: Para nada.

- TR: Es la construcción de un nuevo espacio donde Podemos e IU no tienen por qué disolverse.

-Este proyecto ha generado en Podemos diferencias con Madrid. ¿Cómo son a día de hoy las relaciones?

- AM: Las mías son muy buenas.

- TR: Nosotros hemos tenido un debate interno con nuestra organización a nivel estatal. Entendíamos que necesitábamos sujetos propios que pusieran a Andalucía en el centro. Nosotros somos muy claros en nuestras discusiones internas y nos hemos dotado de herramientas públicas de discusión y debate en todo momento, pero cuando se resuelve un debate está resuelto y vamos todos a una.

-¿Si se tuvieran que quedar con tres cosas que sólo pudieran hacer cuando se constituya el nuevo Parlamento andaluz cuáles serían?

- AM: Una apuesta estratégica para convertir las privatizaciones ocultas del PSOE en servicios de gestión directa; la instauración de unas cláusulas que condicionaran las ayudas públicas a las situaciones laborales de las empresas beneficiarias; y la creación de una renta básica que garantice unos ingresos mínimos.

- TR: A esas tres incorporaría la necesidad de que haya mecanismos de regeneración democrática profundos en la administración andaluza. Otra cuestión es establecer mínimos de inversión en educación, sanidad y servicios sociales. Hay que invertir, como mínimo, en educación un 5%, en sanidad un 7% y en dependencia un 2%. Y en tercer lugar hay que revisar los mínimos vitales y el acceso a la vivienda.

-¿Van a llevar al Parlamento alguna medida relacionada con el metro si no se disuelve este mes?

- AM: Vamos a presionar a Susana Díaz para que se siente con los trabajadores del metro, medie y se ponga de lado de quienes quieren unas condiciones laborales dignas. No procede que la administración sea propietaria del metro de Granada, abandone la gestión y silbe cuando se produce una situación de explotación laboral y precariedad. Asistimos a una profunda hipocresía en la gestión política de un PSOE de retórica progresista y gestión neoliberal.

-TR: No hay ninguna razón para que un maquinista de Granada cobre mil euros y uno de Málaga 1.700 euros. Tiene que haber un criterio de equivalencia con un convenio regional.

-¿Y qué solución a corto plazo puede haber con el problema del metro?

-TR: Hay un pliego que obliga a cumplir la normativa laboral vigente y nosotros entendemos que no se está cumpliendo.

- AM: Si nosotros gobernáramos denunciaríamos el convenio y lo rescataríamos para la gestión directa.

-¿Cómo valoran la solución que se le dio a la 'desfusión'?

- TR: La desfusión ha sido una victoria, pero debe hacerse con mucha más transparencia. Hay una sensación entre los profesionales sanitarios de que se están ajustando cuentas entre los que han promovido las movilizaciones. Entendemos que además de la 'desfusión' se debe hacer una auditoría y que la atención sanitaria vaya más allá de lo hospitalario, sobre todo en la atención primaria.

-Granada ha reclamado que acabe la desconexión ferroviaria desde hace años y ahora llegará la unión con Madrid por Moreda y el AVE se ha anunciado para junio de 2019. ¿Se creen las fechas del ministro?

- AM: No nos las creemos. La conexión con Moreda se cuenta para noviembre, pero no hay razón ninguna para que no se active la semana que viene. No nos creemos que funcione el AVE para junio de 2019 porque suena a señuelo. A Granada le han fallado demasiadas veces demasiadas administraciones durante demasiado tiempo. No hay razones que justifiquen que en junio de 2019 va a inaugurarse la línea de AVE, que simboliza el desequilibrio de infraestructuras en Andalucía.

-¿Apoyará 'Adelante Andalucía' al PSOE si este no suma mayoría con Cs en el nuevo Parlamento?

- TR: Hemos dicho dos cosas claras. Salimos a ganar y la derecha no va a gobernar de nuestra mano.

-Pero eso nos puede llevar a que no haya ninguna solución ni por la izquierda ni por la derecha. ¿Se iría de nuevo a elecciones?

- TR: Lo que no haríamos sería permitir que unas nuevas elecciones pudieran volver a hinchar la burbuja de la derecha.

-¿Tendremos un 'Adelante Andalucía' Granada para las municipales?

- TR: Esperamos que sí. El proyecto se lanza para todas las batallas electorales.

-¿Y liderará una mujer esa lista como ha pasado con Adelante Andalucía?

- AM: Eso lo decidirán los espacios en la propia ciudad de Granada. En nuestro partido hay una profunda democratización en la toma de decisiones.

-¿En ese espacio quieren que entren 'Vamos, Granada' y Equo?

- TR: Se abrirá el espacio para cada uno y decidirán los 'granaínos' y 'granaínas' en un proceso en el que nosotros dos no meteremos las manos. A nivel local no somos de intervenir.

-¿Y temen que la crisis de 'Vamos Granada' les pueda afectar?

-AM: Estoy convencido de que cuando la gente se sitúe en política pensando en la gente se superarán los conflictos políticos.

- TR: Cuando pensemos más en lo de afuera lo de dentro va a importar menos. Cuando hacemos eso el resto de batallitas se superan.

-¿Y dentro de esa coalición habrá independientes a pesar de la mala experiencia de 'Vamos, Granada'?

- AM: No hay cuotas de independientes o de partido. Tiene que haber cuotas para transformar Granada en un espacio de confianza.