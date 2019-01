Presión en bloque para que Iberia no retire sus principales vuelos entre Granada y Madrid Pasajeros descienden de un avión de Iberia en el Aeropuerto de Granada. / JORGE PASTOR Los empresarios hablan de una decisión «inadmisible» y las administraciones piden explicaciones a la compañía Iberia JORGE PASTOR Granada Miércoles, 9 enero 2019, 01:52

Cinco días después de que trascendiera la noticia, la situación sigue siendo más o menos la misma. Si usted intenta sacar un billete en el avión de las 7.00 horas hacia Madrid a partir del 31 de marzo, no podrá hacerlo –al menos hasta ayer no se podía–. La primera opción será a partir de las 9.35 horas. Si intenta hacer la misma operación para regresar a última hora, a las 21.50 horas, tampoco podrá. La última alternativa será a las 19.45 horas. Air Nostrum, que en un comunicado remitido el jueves aplazaba su versión hasta este martes, una vez incorporado el personal que diseña la programación por temporadas, tampoco se pronunció –este periódico reiteró su petición por teléfono y por email–. Así que, por ahora, no hay un posicionamiento oficial de la compañía respecto a los motivos por los que estos dos servicios, considerados estratégicos para Granada por la conectividad con otros vuelos desde Madrid y porque permitían optimizar el tiempo cuando se viajaba en el día, ya no aparecen en la 'parrilla'.

Sí ha habido un aluvión de reacciones desde administraciones, partidos políticos y organizaciones empresariales. En todos los casos el mensaje es el mismo: rechazo hacia la decisión de Air Nostrum y solicitud de que su operativa se quede tal cual está. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, contactó con la dirección de Iberia para pedir «transparencia» y «conocer la realidad». En el transcurso de un desayuno con los periodistas, Cuenca aseguró que «si hace falta», acudirá al Ministerio de Fomento para «exigir no sólo el mantenimiento de la línea, sino también, si hubiera algunas modificaciones», compensaciones para Granada respecto a «conexiones determinantes que debe tener por la vía aeroportuaria».

La subdelegada del Gobierno, Inmaculada Calahorro, se dirigió por carta a Iberia para requerir todos los datos, aunque previamente, el pasado día cinco, cuando IDEAL publicó la noticia, lo hizo a través de Internet. «Se ha despertado gran inquietud en la sociedad civil y en la opinión pública, dado que es un servicio muy demandado y que, a día de hoy, va bien, por lo que no sería acertado quitarlo», señaló la máxima representante del Gobierno central en Granada.

Sandra García, delegada del gobierno de la Junta en Granada, indicó que «cualquier paso atrás en vuelos hacia destinos consolidados, como es el caso de Madrid, o en las nuevas rutas sería una mala noticia y un motivo para seguir aunando esfuerzos desde la Mesa del Aeropuerto, donde las instituciones y el empresariado vienen trabajando juntos con bastante éxito, donde la cooperación y el consenso están dando sus frutos». «Las conexiones aéreas con Madrid –añadió– son fundamentales para Granada no sólo por lo que concierne a la industria turística, sino por lo que supone para el dinamismo económico y social, para las oportunidades de negocio y la proyección de la Granada actual».

El presidente de la Diputación, José Entrena, también remitió una misiva al presidente de Iberia, Luis Gallego, para pedirle una entrevista «para conocer de primera mano los planes que tiene la aerolínea» respecto a Granada, «al objeto de buscar soluciones que nos permitan mantener los trayectos». Según Entrena, la supresión, que calificó de «incomprensible» debido a la alta ocupación, «causaría un tremendo daño a nuestros sectores productivos, además de ocasionar perjuicios a los ciudadanos».

«Un duro golpe»

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, manifestó que estaríamos ante «un nuevo y duro golpe a la conexión de Granada con el resto del territorio nacional». «Es inadmisible», recalcó. «Hemos sufrido más de tres años de aislamiento ferroviario y de momento seguimos sin noticias del AVE, por lo que estas rutas son claves para llegar de forma rápida y ágil» hasta Madrid y, desde ahí, a otros puntos de España y el extranjero. Cuerva explicó que los horarios vigentes hoy, con salida a las 7:00 horas y retorno a las 21:50, son especialmente importantes, «puesto que permiten pasar todo el día en Madrid, mantener reuniones y realizar gestiones». Quitarlos significaría, según Cuerva, «una piedra más en el camino de la recuperación, ya que abundaría en el déficit de infraestructuras que no permite al tejido empresarial granadino competir en condiciones de igualdad».

La coordinadora del Grupo Socialista de Granada, Elvira Ramón, solicitó «explicaciones inmediatas» a Iberia. «Granada tiene que seguir consolidando los buenos resultados turísticos que viene cosechando en los últimos tiempos, y para ello el enlace con Madrid es indispensable». «Granada no puede ver lastradas sus oportunidades de progreso, como ha ocurrido durante la etapa de Gobierno del Partido Popular», afirmó Ramón. También destacó el trabajo realizado por el conjunto de las administraciones y agentes económicos y sociales de la tierra a través de la Mesa del Aeropuerto para conseguir «más conexiones nacionales e internacionales».

El PP reclamó que se convoque de urgencia la Mesa del Aeropuerto. El portavoz popular en la Diputación, José Robles, señaló que no se cree que la Subdelegación «no supiera nada de lo que está ocurriendo en este momento». «No puede ser que la compañía no haya transmitido a Fomento y Gobierno de España que a partir del 1 de abril no iba a operar», aseveró. Tanto Robles como la portavoz municipal Rocío Díaz instaron a Entrena y Cuenca que actúen en este caso con «la misma celeridad que empleaban para formular sus exigencias al Gobierno que cuando gobernaba el PP».