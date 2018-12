Presión a las administraciones para acabar con los cortes de luz en el distrito Norte de Granada

«¿A quién le reclamo los daños a mi salud por los apagones?»

Carta de ayer de un afectado al defensor del Ciudadano. «Vivo en la zona Norte, junto al cuartel de la Guardia Civil, en una barriada donde estamos sin luz casi a diario. Esta noche (por la del martes) se ha ido la luz cinco veces. Debo dormir conectado a un aparato para controlar la apnea que sufro y cada vez que me quedo sin corriente eléctrico me despierto porque me quedo sin aire. Amén de otras molestias y daños causados a los alectrodomésticos. Ya hemos tenido que cambiar de lavadora cuatro veces y arreglarla otras tantas.

¿A quién le reclamo que he dormido media hora esta noche (por la del martes)? ¿A quién le reclamo el deterioro que sufre mi salud por culpa de los apagones? ¿A quién le reclamo los gastos en electrodomésticos? Así no puedo vivir. Nos están matando». Esta es solo una muestra de la veintena de quejas que llegaron ayer a la oficina del defensor del Ciudadano. Un problema que sigue sin solución.