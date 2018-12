El presidente del TSJA alerta del «deterioro institucional» y reclama «confianza en los jueces» Lorenzo del Río conversa con los periodistas. / Alfredo Aguilar Lorenzo del Río hace balance del año 2018 y no elude la «compleja situación política» Q. CH. Jueves, 13 diciembre 2018, 12:28

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha mantenido en la mañana del jueves un desayuno con los periodistas donde ha hecho balance del año que acaba. Del Río no ha eludidio referirse a la «compleja situación política» que vivimos y afrontamos y ha pedido a los dirigentes que los problemas de la administración de justicia estén en la agenda política y presupuestaria.

Lorenzo del Río ha lamentado el «deterioro institucional» pero ha pedido a los ciudadanos que tengan «confianza en los jueces». Se ha referido, por ejemplo, a la polémica sentencia de la Manada: «Hay decisiones que pueden no ser bien comprendidas pero no se habla de los defectos de técnica legislativa y de que hace falta una reforma. Es importante no generar desconfianza hacia la justicia porque hay garantías».

El presidente del TSJA ha admitido que hay que «mejorar la imagen» de los jueces y sobre la próxima sentencia del caso de los ERE ha repetido una reflexión general que puede aplicarse a este asunto en concreto: «Me preocupa la lentitud muchas veces de la justicia. Tampoco son fáciles estas macrocausas».