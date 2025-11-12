Presentado el XIV Encuentro Gastronómico Astur-Granadino de Oleum

La fabada que Oleum ofrecerá este año como plato fuerte de su ya tradicional Encuentro Gastronómico Astur-Granadino, que cumple su XIV edición y se ... celebrará del 18 al 21 de noviembre, la preparará el equipo de Casa Morán, el restaurante asturiano de Collanzo que la pasada primavera se alzó con el prestigioso galardón a la Mejor Fabada de España, que es tanto como decir la mejor del mundo.

La fabada es un plato que compendia toda una forma de entender la gastronomía de un país, su cultura culinaria. De origen regional, como la paella, es todo un símbolo de alcance global. En un plato de fabada hay cientos de años de historia y tradición y Gregorio García se ha convertido en uno de sus embajadores en Granada.

En la presentación del Encuentro participaron Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada; Antonio Granados, delegado de la Junta de Andalucía en Granada; Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultura y Turismo y una nutrida representación institucional y empresarial, con especial presencia del sector de la hostelería y la restauración.

Durante la presentación del Encuentro, Gregorio García, dueño de Oleum, comenzó por destacar la importancia de la fabada y la conexión que este encuentro, que celebra su edición número catorce, ha permitido establecer entre Granada y Asturias. «No son unas jornadas gastronómicas convencionales. Es un encuentro en el que la cocina de Asturias comparte protagonismo con la de mi tierra, Huéscar, representada por sus embutidos y por las secas, por ejemplo. Tener en Granada al restaurante coronado con la mejor fabada del año es un privilegio».

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, comenzó dando las gracias a Gregorio García por organizar unas jornadas «que ya son un clásico». Le dio la enhorabuena por traer la fabada que permite estrechar lazos con otra comunidad y a la vez, compartir allí nuestra cultura gastronómica. Y agradeció a Oleum que, un año más, reúna a tanta gente, convirtiéndose en punto de encuentro siempre grato y agradable en el que coinciden los amigos y se conversa relajadamente. «Gregorio apuesta por su ciudad y eso hay que agradecerlo», señaló Carazo, quien también destacó que encuentros como éste sirven para dinamizar la economía de la ciudad, además de vincular Asturias con la provincia a través de Huéscar.

Entre las personas presentes en la presentación del Encuentro Astur-Granadino, Francisco Barranco, director del Palacio de Congresos de Granada; Alfredo García-Amado y Lucas Alcaraz en representación del Granada C. F.; Carlos Hernández, de El Corte Inglés; José Pedraza, de Ruta del Veleta; Juan Manuel López, secretario de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada y su antecesor, Antonio García, así como Francisco Álvarez de la Chica y más representantes de la Granada institucional y empresarial.

El menú completo

Para el XIV Encuentro Gastronómico Astur-Granadino de Oleum, Gregorio García ha preparado un menú que se abre con unas entradas al centro: Aceitunas aliñadas de la viña, Embutidos de Huéscar con sus secas, Pastel de cabracho, Croquetas de queso Marantona y Tartar de salchichón Joselito.

Tras la fabada con su compango de Casa Morán, el popular y obligatorio Arroz con leche 'requemao'. Y para beber, sidra escanciada Sopeña, cerveza Victoria y vino tinto ARS; además de agua y refrescos.