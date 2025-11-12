Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En la presentación del Encuentro participaron Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada; Antonio Granados, delegado de la Junta de Andalucía en Granada; Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultura y Turismo y una nutrida representación institucional y empresarial. Jesús Lens

Presentado el XIV Encuentro Gastronómico Astur-Granadino de Oleum

Del 18 al 21 de noviembre se celebran las populares jornadas gastronómicas con la fabada como protagonista, que este año preparará Casa Morán

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:24

Comenta

La fabada que Oleum ofrecerá este año como plato fuerte de su ya tradicional Encuentro Gastronómico Astur-Granadino, que cumple su XIV edición y se ... celebrará del 18 al 21 de noviembre, la preparará el equipo de Casa Morán, el restaurante asturiano de Collanzo que la pasada primavera se alzó con el prestigioso galardón a la Mejor Fabada de España, que es tanto como decir la mejor del mundo.

