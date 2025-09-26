Así se preparan las famosas tortas de la Virgen de las Clarisas La hermandad del Cautivo y la Virgen de la Encarnación ha instalado su tradicional puesto de tortas en la Fuente de las Batallas. En este espacio, tanto granadinos como visitantes tienen la oportunidad de adquirir las tortas artesanales del Monasterio de la Encarnación

Granada alberga una dilatada tradición en la elaboración de dulces conventuales. Esta práctica se ha mantenido viva a lo largo de los siglos, gracias a la presencia de numerosos conventos en la ciudad. Desde pastas dulces, bizcochos, magdalenas, mermeladas... Los conventos granadinos ofrecen una amplia variedad de delicias que se elaboran durante todo el año, además de algunos dulces especiales que se preparan por encargo o en fechas especiales.

La hermandad del Cautivo y la Virgen de la Encarnación, por segundo año consecutivo, ha instalado su tradicional puesto de tortas en la Fuente de las Batallas. En este espacio, tanto granadinos como visitantes tienen la oportunidad de adquirir las deliciosas tortas artesanales del Monasterio de la Encarnación, elaboradas con esmero por las Clarisas cada mes de septiembre. Un grupo de hermanos ha estado trabajando arduamente para garantizar que la producción y atención en el puesto sea impecable, todo por una causa noble. Estas exquisitas tortas están disponibles en diversas variedades, como cabello, chocolate, nueces y pasas, cada una aportando un sabor único y auténtico. Además de ofrecer un dulce típico, el puesto contribuye al sostenimiento de futuros proyectos de la hermandad del Domingo de Ramos, promoviendo así la tradición y apoyando a las Hermanas Clarisas

Las Clarisas llevan días ultimando las Tortas de la Virgen José Manuel Romero

Un proceso laborioso

Cuando la masa hecha con harina, azúcar, aceite de oliva, especias como matalahúva y otros ingredientes como agua, leche está preparada, las religiosas la estiran con cuidado para conseguir una textura uniforme. Luego, disponen la masa en una bandeja, donde añadirán el relleno deseado. Cubren este relleno con otra capa de masa, asegurándose de sellar los bordes con los dedos para evitar que se escape. Es importante pinchar ligeramente la superficie con un tenedor para permitir que el vapor escape durante la cocción. Después de este proceso, las masas se dejan fermentar. Una vez listas, se pincelan con huevo batido y se hornean. Tras unos minutos, el resultado es un delicioso y dorado postre que es depositado en las cajas con una ilustración de la Virgen de las Angustias. Los hermanos de Cautivo y Encarnación las recogen y tras disponer todo en el puesto de la Fuente de las Batallas se ponen a la venta.

La historia del Monasterio de la Encarnación se remonta hace cinco siglos, cuando un grupo de mujeres decidió dedicar su existencia a Dios, estableciendo un pequeño cenobio bajo la observancia de Santa Clara y San Francisco de Asís. En sus inicios, se asentaron en San Matías, tal como queda registrado en la bula papal concedida a Inés de Arias. Posteriormente, Isabel de la Cruz de Ávalos refundó este espacio dos décadas después, fijándose en el solar donde actualmente se encuentra.

Hoy en día, la misión de este monasterio continúa gracias al esmero de las hermanas que lo habitan. A pesar de que su arquitectura externa no destaca por su valor artístico, en su interior se resguardan importantes obras de arte de los siglos XV, XVI y XVII. En 1542, con la intervención del arzobispo y la sociedad granadina, las religiosas se trasladaron a casas cercanas a la Iglesia de San Justo y Pastor, formando una unión que perduraría hasta 1799, cuando la parroquia fue desplazada a la capilla de la Compañía de Jesús.

Una pequeña capilla con historia

En el siglo XIX la Desamortización de Mendizábal llevó al cierre y venta del convento. Sin embargo, tras diversas dificultades, las religiosas regresaron a su hogar en 1842 y, a finales de ese siglo, lograron construir una pequeña capilla que les sirviera de templo. En ella hoy tiene su sede canónica la hermandad del Cautivo y la Virgen de la Encarnación

La Cofradía se fundó en 1981 y sus reglas fueron aprobadas el 2 de diciembre de ese mismo año. Nacida en el Monasterio, realizó su primera salida procesional durante la Semana Santa de 1982 desde una capilla anexa a la Iglesia de San Felipe Neri, actualmente conocida como Santuario del Perpetuo Socorro, debido a las limitaciones de espacio en su sede canónica. Poco después de su fundación, la cofradía encargó al imaginero sevillano Antonio Joaquín Dubé de Luque la creación de su titular mariana, María Santísima de la Encarnación. Esta imagen de vestir se caracteriza por su suave policromía y una expresión intensa en su rostro. En 1982, el mismo imaginero fue comisionado para realizar la imagen de Jesús Cautivo, que se presenta de vestir con las manos extendidas y una mirada baja, procesionando solo en las festividades correspondientes. Los dos Titulares son venerados y cuidados con mimo tanto por sus hermanos como por las religiosas