Alfredo Aguilar

«Hija no hay más que una»

María Esperanza dice que «madre no hay más que una, pero especialmente, hija no hay más que una. Sobre todo cuando se comparte tanto. Me aporta felicidad y satisfacciones a raudales. Ni en sueños hubiera imaginado tener una hija como ella». Nadia responde que «mi madre es la mejor del mundo; me transmite paz, tranquilidad y alegría. Me encanta estar con ella y siempre me enseña cosas buenas como que hay que ayudar a los demás (hija)».