Premio a la profesión para el radiólogo granadino Fernando Ruiz Santiago

La medicina siempre ha sido su pasión, un desafío a veces agridulce pero en el que aprender supone el mejor de los estímulos. Después de ... cuarenta años en el oficio, el radiólogo granadino Fernando Ruiz Santiago no tiene dudas. Formarse constantemente es fundamental para evolucionar como profesional y, en su caso, esos conocimientos han dejado huella en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y la Universidad de Granada.

Por su aportación a la radiología musculoesquelética y su labor en la formación continuada de nuevos especialistas, precisamente, la Sociedad Española de Radiología Médica ha hecho entrega este 2025 del Premio a la Profesión al que desde 2005 es jefe de Sección de Radiología Musculoesquelética del citado hospital granadino. Este galardón reconoce su trayectoria, dedicación y contribución a la medicina.

«Yo no me lo esperaba. Ha sido una sorpresa. Me siento muy contento y agradecido. Este es un premio que, al fin y al cabo, te dan los compañeros», comparte con IDEAL. Ruiz Santiado Estudió Medicina en la UGR, promoción del 76 al 82. Después, hizo el servicio militar obligatorio y ya en 1984 pudo empezar su residencia en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

Por aquel entonces, «no había los medios ni la organización docente que hay ahora. Se ha aprendido de la experiencia. Entonces éramos más autodidactas», recuerda. Pero más que obstáculo fue un reto. La siguiente década fue un baile entre Motril y Granada. En la Costa Tropical sacó su plaza en propiedad, pero por concurso de tralado acabó en la capital.

Impulsar la especialidad

Cuando Fernando Ruiz Santiago aterrizó en Traumatología del Virgen de las Nieves, en la Sección de Radiología Musculoesquelética se diagnosticaban enfermedades y lesiones de huesos, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos mediante ecografías, resonancias magnéticas, TAC y otras técnicas de imagen. Él apostó por ir más allá e introdujo múltiples procedimientos intervencionistas.

«En estos años he metido muchas técnicas nuevas. Empezamos a hacer biopsias guiadas por técnicas de imagen y a tratar fracturas vertebrales, dolores articulares, de columna, lumbalgias, en colaboración con los servicios clínicos. Los jóvenes hoy hacen deporte, la gente ya vive más. Lo más frecuente es la patología mecánica, pero también vemos tumores, infecciones y artritis», señala.

A sus 66 años, el jefe de Radiología Musculoesquelética del Virgen de las Nieves sigue compaginando su labor en el hospital con la docencia en la Universidad de Granada, donde desde hace unos años es profesor titular. No contempla la jubilación. Su único deseo es poder disfrutar un poco más de la medicina. «Ahí sigo dando el callo. Hay tiempo».